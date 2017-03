Vettel giành thắng lợi quan trọng tại Grand Prix châu Âu

Chiến thắng tại Valencia giúp Vettel (giữa) khẳng định lại khả năng cạnh tranh ngôi vô địch toàn mùa giải. Ảnh: AFP.

Hoàn thành 57 vòng đua của Grand Prix châu Âu với thời gian 1 giờ 40 phút 29,571 giây, đương kim á quân thế giới Sebastian Vettel dễ dàng vượt qua Lewis Hamilton (McLaren) để giành ngôi nhất chặng tại Valencia. Đây mới là chiến thắng thứ hai trong mùa giải của tay đua 23 tuổi người Đức (lần trước tại Grand Prix Malaysia), đồng thời ngôi nhất chặng châu Âu là lần thứ tư trong mùa giải 2010, đội đua Red Bull chiến thắng. Tỏ ra rất vui mừng sau thắng lợi tại Valencia, đường đua được coi là không phù hợp với Red Bull, Vettel cho biết: “Tôi không ngờ chiếc xe có thể mạnh đến vậy. RB6 rất nhanh khiến tôi có thể đạt tốc độ cao đủ để giữ khoảng cách với các tay đua phía sau. Gặp đôi chút vấn đề với phanh và lốp nhưng tôi rất hài lòng với chiếc RB6. Những điểm số hôm nay thật tuyệt vời, đó là thành quả và công sức của toàn bộ tập thể đội đua Red Bull. Bây giờ chúng tôi sẽ tập trung hết sức cho Grand Prix Anh”.

Tuy nhiên chiến thắng lần này không thực sự trọn vẹn đối với đội đua nước Áo. Vụ tai nạn kinh hoàng giữa Mark Webber và Hekki Kovalainen (Lotus) tại vòng 9 khiến tay đua 34 tuổi người Australia suýt nữa mất mạng và phải từ bỏ cuộc đua giữa chừng dù xuất phát thứ hai ngay sau người đồng đội Vettel.

Vòng đua mở màn của Grand Prix châu Âu diễn ra hết sức hấp dẫn. Ngay từ những giây đầu tiên, nhờ vị trí xuất phát thứ ba nằm bên phía đường thoáng hơn, Hamilton nhanh chóng vượt qua Webber để gây áp lực trực tiếp lên Vettel. Tuy nhiên, tay đua 23 tuổi người Đức khôn ngoan chèn chiếc MP4-25 vào sát lề đường tại góc cua số 2. Một va chạm nhỏ diễn ra giữa hai chiếc xe khi bánh của chiếc RB6 chạm vào phần cánh trước phía bên trái của chiếc MP4-25 khiến Hamilton gặp phải những rung động nhỏ ở phần khung xe và dần bị tụt lại. Trong khi đó, sau khi bị Hamilton vượt, Webber tiếp tục bị bộ đôi của Ferrari qua mặt rồi tụt xuống vị trí thứ 9. Màn khởi đầu nghèo nàn không phải là vấn đề cuối cùng mà Webber gặp phải. Sau khi vừa ra khỏi pit tại vòng thứ 9, đang chạy với tốc độ khoảng 300 km/h ở khúc cua số 12, chiếc xe của Webber bất ngờ va chạm mạnh với chiếc T127 của Kovalainen.

Sau pha va chạm, xe an toàn được triển khai nhằm hạn chế tốc độ đoàn đua tại vòng 10. Tuy nhiên dường như thời điểm xuất hiện không thực sự hợp lý của xe an toàn khiến cuộc đua trở nên hỗn loạn. Đáng lẽ phải được triển khai sớm hơn vài giây nhưng xe an toàn chỉ có mặt trên đường đua khi chiếc RB6 của Vettel vừa đi qua lối ra từ khu vực kỹ thuật (safety-car line). Không muốn bị kẹt lại phía sau xe an toàn cùng với đối thủ nguy hiểm Fernando Alonso và các tay đua khác, Lewis Hamilton lựa chọn phương án vọt qua xe an toàn để đuổi kịp Vettel và cắt đuôi Alonso. Hành động này khiến tay đua người Anh phải chịu hình phạt phạt lái xe qua pitlane. Tuy nhiên, Hamilton không phải trả giá nhiều với án phạt nhờ việc tay đua người Nhật Bản Kamui Kobayashi (BMW) trong một buổi chiều xuất sắc cùng với điều kiện mặt đường chật hẹp đã rất thành công trong việc ngăn cản và hạn chế tốc độ của nhóm sau. Điều này giúp Hamilton sau khi thực hiện án phạt vẫn có thể đàng hoàng chiếm lĩnh vị trí thứ hai cho đến khi kết thúc chặng đua cùng với thành tích kém nhà vô địch Vettel tới 5,042 giây.

Kết thúc chặng đua, tay lái 25 tuổi người Anh thừa nhận hoàn toàn vô vọng trong việc bám đuổi Vettel: “Có vài thời điểm dường như Sebastian chạy chậm lại nhưng mỗi khi tôi cố gắng rút ngắn khoảng cách, cậu ta lại tăng tốc. Vì thế sau đó tôi chỉ cố gắng giữ vững vị trí thứ hai”. Giải thích về hành động vượt xe an toàn, Hamilton cho biết: “Tôi nghĩ rằng xe an toàn đã ở phía sau nên đã tiếp tục chạy”. Người đồng đội của Hamilton tại McLaren, nhà đương kim vô địch thế giới Jenson Button tiếp tục thể hiện sự ổn định khi một lần nữa có mặt trong top 3 bất chấp màn trình diễn mờ nhạt trong suốt chặng đua.

Không được may mắn như McLaren, đội đua giàu truyền thống Ferrari thực sự không gặp may mắn từ thời điểm xe an toàn được triển khai. Vượt lên vị trí thứ ba ngay khi xuất phát nhưng sau đó Alonso bị kẹt lại phía sau xe an toàn nên không có cơ hội để bám đuổi Vettel và Hamilton. Tồi tệ hơn, sau khi xe an toàn rút khỏi đường đua, cả Alonso và Massa cùng bị tụt xuống thứ 9 và thứ 15. Cuối chặng đua, Alonso thậm chí còn tiếp tục bị Kobayashi qua mặt một lần nữa.

Quá tức giận trước kết quả đáng thất vọng sau hàng loạt cải tiến mới trước Grand Prix châu Âu, tại cuộc phỏng vấn sau chặng đua, Ferrari thậm chí còn cáo buộc ban tổ chức cuộc đua không công bằng khi để hàng loạt chiếc xe chạy với tốc độ cao khi cờ vàng đang được phất khiến đội đua Italy không đạt được kết quả như ý. Alonso khẳng định: “Mọi việc diễn ra không công bằng chút nào. Chúng tôi rất tôn trọng các luật lệ khi không vượt lúc cờ vàng được phất lên. Tuy nhiên hành động của một số tay lái khác đã phá hỏng hoàn toàn cuộc đua”. Alonso còn cho rằng án phạt đối với Hamilton quá nhẹ: “Tôi kết thúc ở vị trí thứ 9 còn Hamilton vẫn ở vị trí thứ hai. Cậu ta nhận án phạt sau những 20 vòng. Có quá nhiều điều phải suy nghĩ về việc này. Cần phải có một lời giải thích rõ ràng với các khàn giả theo dõi cuộc đua”.

Không hài lòng với diễn biến chặng đua, Giám đốc điều hành của Ferrari, Domenicali phát biểu đầy ẩn ý: “Tôi không nói gì nhiều. Mọi người đều thấy hết các hành động đã diễn ra”.

Một tay đua khác phải chịu rủi ro khi xe an toàn xuất hiện, Michael Schumacher (Mercedes GP) chỉ đủ khả năng về đích thứ 16 sau lần vào pitlane đầy ác mộng, khi thay lốp xong, Schumi phải chờ đợi hơn 20 giây để đèn xanh được bật. Kết quả này nối tiếp chuỗi thành tích đáng thất vọng của Schumi sau màn trình diễn nghèo nàn trong vòng đua phân hạng hôm thứ bảy, đây là chặng thứ hai liên tiếp tay đua 40 tuổi không giành được điểm số nào.

Chặng đua châu Âu chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của tay đua trẻ Kobayashi (BMW) khi anh đứng thứ ba suốt hai phần ba thời gian thi đấu. Tay đua người Nhật Bản chỉ để tuột mất vị trí podium sau khi các kỹ thuật viên bắt anh vào thay lốp ở vòng 54 nhằm đảm bảo an toàn. Ở hai vòng cuối, Kobayashi vượt qua cả Alonso lẫn Buemi để từ vị trí thứ 9 vươn lên thứ 7. Đây là lần thứ hai, Kobayashi lọt vào top có điểm trong mùa giải 2010.

Sau khi chặng đua kết thúc, FIA đã có kết luận về những khiếu nại xung quanh vụ các xe chạy với tốc độ cao khi có cờ vàng. Theo đó 9 tay đua phải nhận án phạt trừ 5 giây thành tích bao gồm: Jenson Button (McLaren), Rubens Barrichello (Williams), Robert Kubica (Renault), Vitaly Petrov (Renault), Adrian Sutil (Force India), Vitantonio Liuzzi (Force India), Sebastien Buemi (Toro Rosso) và Pedro de la Rosa (BMW). Kết quả này giúp Alonso vượt qua Buemi để leo lên vị trí thứ 8, Rosberg giành vị trí thứ 10 của de la Rosa.

Nhờ chiến thắng quan trọng ở GP châu Âu, Vettel vượt qua người đồng đội Webber để chiếm vị trí thứ ba trên bảng thành tích cá nhân với 115 điểm. Với 18 điểm có được từ vị trí thứ hai tại Valencia, Lewis Hamilton (McLaren) tiếp tục vững vàng dẫn đầu bảng tổng sắp cá nhân với 127 điểm. Đương kim vô địch thế giới Jenson Button đứng thứ hai với 6 điểm kém hơn. Chỉ giành được 4 điểm, Alonso giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 5 với 98 điểm. Xếp ngay trên Alonso là Webber người vẫn chỉ có 103 điểm.

Trên bảng thành tích tập thể, bất chấp chiến thắng của Vettel, nhờ 33 điểm có được cho vị trí thứ hai và ba của Hamilton và Button, đội đua nước Anh McLaren tiếp tục giữ vững ngôi vị dẫn đầu với 248 điểm điểm. Red Bull đứng thứ hai với 30 điểm kém hơn. Chỉ có được 4 điểm tại Valencia, Ferrari tiếp tục bị hai đội đua dẫn đầu bỏ xa. Hiện nay sau 9 chặng đua, Ferrari kém McLaren, đội đua xếp nhất tới 83 điểm.

Chặng đua sắp tới, GP Anh, sẽ diễn ra tại trường đua Silverstone từ ngày 9 đến 11/7.

Kết quả chặng đua châu Âu

TT Tay đua Đội Vị trí xuất phát Thành tích Điểm 1 Sebastian Vettel Red Bull 1 1 giờ 40 phút 29,571 giây 25 2 Lewis Hamilton McLaren 3 +5,042 giây 18 3 Jenson Button* McLaren 7 +12,658 15 4 Barrichello* Williams 9 +25,627 12 5 Robert Kubica* Renault 6 +27,122 10 6 Adrian Sutil* Force India 13 +30,168 8 7 Kamui Kobayashi BMW 18 +30,965 6 8 Fernando Alonso Ferrari 4 +32,809 4 9 Sebastien Buemi* Toro Rosso 11 +36,299 2 10 Nico Rosberg MercedesGP 12 +44,832 1 11 De la Rosa* BMW 16 +47,414 0 12 Vitaly Petrov * Renault 10 +48,287 0 13 Felipe Massa Ferrari 5 +46,621 0 14 M. Schumacher Mercedes GP 15 +48,826 0 15 Viantonio Liuzzi* Force India 14 +50,890 0 16 Alguersuari* Toro Rosso 17 +53,239 0 17 Lucas di Grassi Virgin 21 +1 vòng 0 18 Jarno Trulli Lotus 19 +2 vòng 0 19 Timo Glock Virgin 22 +2 vòng 0 20 Karun Chandhok Hispania 23 +2 vòng 0 21 Bruno Senna Hispania 24 +2 vòng 0 22 Nico Hulkenberg Williams 8 Bỏ cuộc

(+9 vòng) 0 23 Kovalainen Lotus 20 Bỏ cuộc

(+48 vòng) 0 24 Mark Webber Red Bull 2 Bỏ cuộc (+48 vòng) 0

- Vòng nhanh nhất: Jenson Button (McLaren) 1 phút 38,766 giây tại vòng 54.

* Những tay đua nhận án phạt trừ 5 giây.

Vị trí các tay đua sau 9 chặng

TT Tay đua Đội Điểm 1 Lewis Hamilton McLaren 127 2 Jenson Button McLaren 121 3 Sebastian Vettel Red Bull 115 4 Mark Webber Red Bull 103 5 Fernando Alonso Ferrari 98 6 Robert Kubica Renault 83 7 Nico Rosberg Mercedes GP 74 8 Felipe Massa Ferrari 67 9 M. Schumacher Mercedes GP 34 10 Adrian Sutil Force India 31 11 Rubens Barrichello Williams 19 12 Viantonio Liuzzi Force India 12 13 Sebastien Buemi Toro Rosso 7 14 Kamui Kobayashi BMW 7 15 Vitaly Petrov Renault 6 16 Jaime Alguersuari Toro Rosso 3 17 Nico Hulkenberg Williams 1 18 Pedro de la Rosa BMW 0 19 Jarno Trulli Lotus 0 20 Timo Glock Virgin 0 21 Lucas di Grassi Virgin 0 22 Karun Chandhok Hispania 0 23 Bruno Senna Hispania 0 24 Heikki Kovalainen Lotus 0

Vị trí các đội đua sau 9 chặng

TT Đội Điểm 1 McLaren 248 2 Red Bull 218 3 Ferrari 165 4 Mercedes 108 5 Renault 89 6 Force India 43 7 Williams 20 8 Toro Rosso 10 9 BMW 7 10 Lotus 0 11 Virgin 0 12 Hispania 0

Theo Minh Phương (VNE)