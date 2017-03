VFF bác đơn giảm án cho Bật Hiếu

Việc xin VFF xin giảm án cho Bật Hiếu là quyết định của CLB Vạn Hoa Hải Phòng chứ không phải của cá nhân Bật Hiếu, do đó nó đã đi ngược với trình tự, thủ tục xin giảm án. Ông Hường nói: "Ngay cả khi Bật Hiếu xin giảm án, chúng tôi cũng xem xét chứ không thể đồng ý ngay lập tức.

Ở đây, Bật Hiếu không hề xin giảm án mà toàn bộ thủ tục lại do CLB Vạn Hoa Hải Phòng đề nghị. Trình tự bị đảo lộn bởi làm như thế có thể hiểu, Bật Hiếu chưa cần giảm án, chỉ có mỗi Vạn Hoa Hải Phòng là cần. Vả lại, hiện nay VFF chưa tính chuyện giảm án treo giò cho Bật Hiếu hay bất kỳ cầu thủ nào có liên quan vụ bán độ của đội U23 Việt Nam tại SEA Games 23".

Cũng theo ông Hường, Ban kỷ luật đã có công văn phúc đáp Vạn Hoa Hải Phòng, trong đó ngoài việc bác đơn giảm án cho Bật Hiếu, VFF cũng hướng dẫn lại các trình tự thủ tục để sau này, Bật Hiếu và đội bóng đất cảng có thể thực hiện đúng theo quy định. Hiện cũng chỉ có duy nhất Bật Hiếu là cầu thủ được CLB đệ đơn xin giảm án treo giò.

Do nhúng chàm ở SEA Games 23, Bật Hiếu bị TAND TP.HCM tuyên án 2 năm tù treo. Sau đó, Ban kỷ luật của VFF quyết định treo giò cựu trung vệ này 3 năm và hiện Bật Hiếu cùng Văn Quyến, Quốc Anh, Văn Trương, Hải Lâm, Phước Vĩnh mới thụ án treo giò hơn 6 tháng.

Minh Đức lỗi hẹn với ĐTQG

Trung vệ xứ Nghệ Nguyễn Minh Đức tiếp tục lỗi hẹn với ĐTQG do chưa bình phục chấn thương bả vai. Theo Phó phòng ĐTQG & đào tạo trẻ VFF Nguyễn Trọng Giáp, ông đã trực tiếp vào Nghệ An kiểm tra chấn thương của Minh Đức và xác nhận, trung vệ này không thể kịp bình phục để tham gia vào đội hình dự trận tái đấu với UAE vào ngày 8-10 tới. Đây là lần thứ 2 ở mùa bóng 2007, Minh Đức lỗi hẹn với ĐTQG sau khi đã không thể dự Asian Cup 2007 cũng do chấn thương. Thay thế cho Minh Đức là trung vệ Hòa Phát HN Nguyễn Tiến Dũng, cầu thủ được HLV Riedl đưa vào diện "dự bị" nhằm trông đợi phép màu giúp trung vệ xứ Nghệ bình phục.

Như vậy, ĐTQG sẽ tập trung vào ngày 1-10 tại Trung tâm HLTTQG I (Nhổn- Hà Nội) với 21 cầu thủ. 9 cầu thủ có tên trong danh sách 30 cầu thủ đăng ký sơ bộ tham dự vòng loại World Cup 2010 bị loại gồm Thế Anh, Minh Đức, Hùng Dũng, Công Minh, Minh Chuyên, Đức Dương, Phúc Hiệp, Bảo Khanh và Việt Thắng.