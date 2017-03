VFF bán 3.000 vé thừa từ ngày 10/7

10.000 vé không được giải quyết hết trong buổi bán vé trực tiếp ở sân Mỹ Đình. Ảnh: Mai Hương.

Ông Nguyễn Minh Châu cho biết số lượng vé thừa này được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau như lượng vé chưa bán hết sau buổi bán trực tiếp ở sân Mỹ Đình, số vé phân phối cho một số công ty qua đường công văn nhưng quá hạn vẫn chưa đến lấy và số vé Hội CĐV Arsenal ở Việt Nam chưa mua hết. Ban đầu, có thông tin tổng số vé này khoảng 1.000 nhưng sau khi tổng hợp lại, con số này đang tăng lên tới gần 3.000 vé.

Phó tổng thư ký VFF tiết lộ sau buổi họp về vấn đề phân phối vé, Liên đoàn đã thống nhất giao cho Công ty Con Kiến, vốn có nhiều kinh nghiệm về vấn đề này, tiếp tục bán trực tiếp cho người hâm mộ tại hai điểm bán là sân vận động Hàng Đẫy và số 59 Hoàng Cầu (Hà Nội). Một số ít khác sẽ được phân phối cho tổng đài 1080 để tiếp tục bán cho người hâm mộ ở xa Hà Nội sau khi con số 1.000 vé đầu tiên phân cho tổng đài này đã hết veo.

Thời gian bán vé tại sân Hàng Đẫy dự kiến từ 9h ngày 10/7 nhưng có thể sẽ thay đổi tùy theo tình hình. Ông Nguyễn Minh Châu khẳng định, đại lý bán vé sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ về kế hoạch bán vé, công tác an ninh, đảm bảo an toàn cho người mộ. Theo ông Châu, số lượng vé còn lại không nhiều nên phía đại lý sẽ biết cách xử lý sao cho hợp lý nhất để đảm bảo vé vẫn đến tay được người hâm mộ mà không xảy ra các vấn đề mất an ninh, an toàn.

Trước đó, VFF thông tin trên trang web là buổi bán vé trực tiếp ở sân Mỹ Đình hoàn thành tốt đẹp và toàn bộ số vé đã được bán hết. Tuy nhiên, không hiểu sao sau khi kiểm kê lại, vẫn còn hơn 1000 vé từ số này. Ông Nguyễn Minh Châu cho biết, số lượng thực bán ở buổi bán tại sân Mỹ Đình ngày 7/7 chỉ là hơn 8.000 vé. Ngoài ra, số lượng vé được phân qua đường công văn nhưng các đơn vị đã không lấy đúng hạn cũng lên tới vài trăm vé. Hội CĐV Arsenal tại Hà Nội được phân phối tới 2.000 vé nhưng cuối cùng cũng phải trả lại một phần do các hội viên đăng ký không đủ.

Theo Nguyễn Tùng (VNE)