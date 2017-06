VFF cấm CĐV Hải Phòng đến sân khách

Chỉ sau trận đầu tiên của lượt về V-League 2017, các nhà làm giải đã phải đối diện với những tồn tại có thể gọi là vấn nạn từ sân cỏ lên đến khán đài diễn ra quen thuộc nhiều lần trước đó.

Hậu vệ Sầm Ngọc Đức (Hà Nội) sau cú vào bóng mang tính triệt hạ bằng hai gầm giày vào ống đồng của Anh Hùng (Hải Phòng) đã bị Ban kỷ luật phạt nặng. Theo đó, cựu tuyển thủ quốc gia này bị phạt 30 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 8 trận kế tiếp, do có hành vi cố tình xâm phạm thân thể đồng nghiệp trên sân Mỹ Đình ở trận Hà Nội – Hải Phòng 2-0 ngày 24-6. Như vậy, cầu thủ Sầm Ngọc Đức sẽ nghỉ từ vòng 15 V-League (ngày 28-6) cho đến hết vòng đấu thứ 22.



CĐV Hải Phòng lần thứ hai bị VFF cấm đến sân khách. Ảnh: QUANG THẮNG

Ngoài ra, hậu vệ Sầm Ngọc Đức còn có trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí chữa trị chấn thương cho cầu thủ Anh Hùng của Hải Phòng do hành vi vi phạm gây ra.



Một quyết định nghiêm khắc nữa của Ban kỷ luật VFF là việc cấm CĐV Hải Phòng vào các sân của đội khách có tổ chức các trận thi đấu bóng đá thuộc các giải chuyên nghiệp Việt Nam năm 2017. Nguyên do các CĐV Hải Phòng có hành vi gây mất an ninh, an toàn trong trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng.

Đây là lần thứ hai, CĐV Hải Phòng phải chịu lệnh cấm của VFF, sau một lần hồi năm 2009. Đáng nói là tần suất và mức độ vi phạm của các CĐV đất Cảng có chiều hướng gia tăng. Theo ước tính của ban tổ chức sân Mỹ Đình, có đến hơn 50 quả pháo sáng do CĐV Hải Phòng đốt và ném xuống sân, làm gián đoạn trận đấu khoảng 5 phút. Ban tổ chức sân đã lường trước mối đe dọa "làm loạn" của gần 10.000 CĐV Hải Phòng nhưng đã không thể ngăn chặn.



Ban huấn luyện đội cuối bảng Long An lo lắng vì khuyết thủ môn Quốc Cường ba trận tiếp theo do hành vi thô bạo. Ảnh: HUY PHẠM

Khốn khổ cho ban tổ chức trận đấu này trên sân Mỹ Đình bị vạ lây khi Ban kỷ luật VFF phạt 50 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả đốt nhiều pháo sáng và ném nhiều đồ vật xuống sân.



Án kỷ luật của vòng 14 V-League còn có thủ môn Quốc Cường (Long An) bị phạt 15 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 3 trận kế tiếp do có hành vi cố tình xâm phạm thân thể cầu thủ Da Sylva (Sài Gòn).