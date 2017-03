VFF xử lý nghi án ở Sông Lam Nghệ An: “Ăn theo” đội bóng

Nhiều khả năng VFF sẽ treo găng thủ môn Viết Nam ba trận, hậu vệ Đình Đồng hai trận và Hồng Tiến một trận.

Thực chất thì cuộc họp kín giữa lãnh đạo và ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An đã đưa ba cái tên ấy vào tầm ngắm rồi chuyển cho VFF cả rồi. Chỉ có điều là treo giò ba cầu thủ trẻ do sai lầm về chuyên môn thì đúng nhưng chưa đủ. Bởi một thành viên hội đồng “mổ băng” VFF đã xác định bàn thua thứ hai lỗi của trung vệ Huy Hoàng nặng nhất. Tuy nhiên, ai cũng biết đội trưởng Huy Hoàng có tầm ảnh hưởng lớn như thế nào và nếu kỷ luật anh sẽ khiến đội bóng suy yếu đi, rồi gây tác dụng ngược với thành phần còn lại khi V-League sắp sửa hạ màn. Riêng thủ môn Viết Nam hôm qua ấm ức đòi làm đơn kiện CLB vì bốn bàn thua do lỗi của nhiều cầu thủ khác nữa chứ không phải của những cầu thủ trẻ bị kỷ luật. Viết Nam chia sẻ mình chỉ mắc sai sót về chuyên môn nhưng nếu CLB hay VFF xác định mắc lỗi tư tưởng anh sẽ sẵn sàng... đi tù.

Thực sự VFF không cần phía Sông Lam Nghệ An phải gửi báo cáo bởi việc thẩm định một trận đấu có bốc mùi khét hay không là nằm trong tay mình căn cứ vào diễn biến trên sân, báo cáo của giám sát, phản ứng của khán giả và soi băng ghi hình như quy định kỷ luật ở Điều 51.

Điều lệ và quy chế, quy định do VFF lập ra nhưng tiếc là khi phải đối đầu với những quyết định quan trọng thì chẳng ai dám thực hiện cái quyền ấy.