VFF xử nghi án Sông Lam Nghệ An: Chuyển hồ sơ cho C14

Sau buổi tập chiều 3-8, HLV Nguyễn Văn Thịnh họp đội và thông báo thủ môn Viết Nam, Đình Đồng bị treo hai trận, Huy Hoàng và Hồng Tiến bị cảnh cáo, còn riêng mình bị khiển trách sau trậu cầu nghi vấn với Hà Nội ACB.

Sáng qua, cả đội Sông Lam Nghệ An phải di chuyển vào Huế chuẩn bị tiếp Hoàng Anh Gia Lai, chỉ có Viết Nam và Đình Đồng ở nhà và xuống tập với đội trẻ. Bất ngờ ở cuộc họp chiều qua, sau khi nhận báo cáo xử lý nội bộ của CLB Sông Lam Nghệ An, VFF đã phán quyết “treo giò bốn cầu thủ Huy Hoàng, Hồng Tiến, Viết Nam, Đình Đồng bốn trận và phạt mỗi cầu thủ 15 triệu đồng vì thi đấu không đúng khả năng của mình mà không có lý do chính đáng”.

Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường tiết lộ VFF đã chuyển mọi hồ sơ liên quan đến trận Sông Lam Nghệ An thua Hà Nội ACB nhờ C14 tiếp tục điều tra trong khi thủ môn Viết Nam cho biết sẽ viết đơn khiếu nại lên VFF.