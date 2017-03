Vì đó là… con vua?

Một nội dung bàn thảo tại Hội nghị Ban Chấp hành VFF là mùa giải sang năm sẽ thành lập Ban trọng tài hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào VFF lẫn ban tổ chức giải.

Từ những bức xúc của nhiều đội bóng về cách phân công trọng tài và điều hành của giới trọng tài, ông Lê Hùng Dũng đã thẳng thắn: “Anh Mùi không nên tham gia điều hành trọng tài nữa, chỉ làm giám sát thôi. Nếu anh Mùi không chịu thì anh Mùi nghỉ. Tôi rất ngạc nhiên khi xem kết quả bầu chọn danh hiệu Còi vàng vì trong ba vị trí cao nhất, con rể và con trai anh Mùi đã chiếm hai. Như vậy là làm hại anh ấy, vì khiến người ta rất dễ nghi ngờ”.

Từ việc ông bố phân công “vua sân cỏ”, trong đó có hai con của mình, càng có cơ sở khiến dư luận ồn ào khi nhìn vào kết quả của bảng điểm và đánh giá của Hội đồng Trọng tài. Theo đó, con trai ông Mùi là trọng tài Nguyễn Trọng Thư có điểm số cao nhất (8,74). Bốn trọng tài xếp sau còn lại gồm con rể ông Mùi là trọng tài Võ Quang Vinh (8,69), Nguyễn Phi Long (8,66), Vũ Bảo Linh (8,60) và Phùng Đình Dũng (8,58). Ban đầu, rất nhiều dự báo con trai ông chủ tịch Hội đồng Trọng tài sẽ lấy còi vàng nhưng vào giờ chót, con rể lại đăng quang. Trong khi đó, Nguyễn Trọng Thư chỉ lấy còi đồng như một cách ngầm hiểu là nghĩa cử đẹp đối với trọng tài Vũ Bảo Linh (còi bạc) vì năm sau về hưu và cũng để tránh điều tiếng (!?).

Tuy nhiên, không nói ra thì trong giới ai cũng hiểu khi cái bảng điểm lẫn phần đánh giá của Hội đồng Trọng tài tác động rất lớn đến các lá phiếu. Hơn nữa, lực lượng bầu chọn phần đông là các trọng tài và trợ lý, giám sát trọng tài đều là “lính” của ông chủ tịch. Hoặc các thành phần bầu chọn lệch đi so với bảng điểm và phần nhận xét thì chẳng khác nào không tin tưởng Hội đồng Trọng tài - những người sâu sát nhất với giới trọng tài.

Ông Mùi (ảnh trái) là chủ tịch Hội đồng Trọng tài, có con rể Võ Quang Vinh (ảnh phải) đoạt Còi vàng và con trai Nguyễn Trọng Thư lấy Còi đồng. Ảnh: XUÂN HUY

Thực chất khi Hội đồng Trọng tài chọn ra năm ứng cử viên xuất sắc thì trên lý thuyết, trọng tài nào đăng quang cũng xứng đáng. Có điều nhìn vào phần kết luận của Hội đồng Trọng tài với những tiêu chí thẩm định và phần điểm số đánh đồng theo từng trận đấu sẽ rất khó khăn để xác định ai giỏi hơn ai.

Chẳng hạn, trọng tài Vũ Bảo Linh có phần đánh giá về hướng phát triển nhẹ nhất trong số các ứng cử viên “Cố gắng duy trì tình trạng thể lực tốt” mà điểm số của anh chỉ đứng thứ tư. Trong khi đó, hai vị trí dẫn đầu đều bị phê “Cần hoàn thiện phương pháp trọng tài” nhưng điểm số của họ lại quá ngon lành.

Cũng cần nhìn nhận một cách thẳng thắn về cái kiểu cho thang điểm giống nhau ở các trận đấu, không phân biệt khó hay dễ. Ví như trọng tài Vũ Bảo Linh đã làm rất tốt hai trận cầu nóng ĐT Long An - HP Hà Nội, SL Nghệ An - Hà Nội T&T. Đây là hai trận chung kết ngược và xuôi có tính quyết định đến cục diện V-League mà chỉ một chút sơ sót là công toi cả mùa bóng. Cầm còi hai trận này rõ ràng khó hơn rất nhiều ở trận chung kết Cúp Quốc gia SL Nghệ An chủ bại, con rể ông chủ tịch Hội đồng Trọng tài dễ dàng lấy điểm. Hay như trọng tài Nguyễn Trọng Thư cả mùa “luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ” nhưng là trong những trận đấu bình thường với hệ số an toàn cao.

Cũng nên sòng phẳng với nhau về số trận tham gia của các trọng tài có sự chênh lệch rất lớn. Chẳng hạn, Nguyễn Phi Long tham gia 22 trận (12 trận bắt chính), Vũ Bảo Linh 26 trận (11 trận bắt chính), Phùng Đình Dũng 24 trận (13 trận bắt chính) thì điểm số trung bình hẳn nhiên phải thấp. Nó khác hẳn với sự ưu ái (nếu có) đối với hai trọng tài Nguyễn Trọng Thư 29 trận (15 trận bắt chính) và Võ Quang Vinh 27 trận (15 trận bắt chính). Đơn giản, trọng tài chỉ cần tham gia nhiều hơn một trận thì điểm số thu hoạch (đều trên 8) tính bình quân đã cao hơn đồng nghiệp rồi.

Hay vì đó là… con vua?

Ông Mùi sẽ không làm trưởng Ban Trọng tài Ban Chấp hành và Thường trực VFF sẽ quyết định bổ nhiệm nhân sự trong mùa giải mới, đáng chú ý là hai chiếc ghế trưởng giải và trưởng Ban Trọng tài (thay thế Hội đồng Trọng tài). Có một điều gần như chắc chắn ông Nguyễn Văn Mùi sẽ không thể ngồi ghế trưởng Ban Trọng tài. Đơn giản theo luật FIFA, vị trí này phải là ủy viên Ban Chấp hành trong khi ông Mùi không phải là ủy viên. Nếu phải bổ sung ông Mùi vào Ban Chấp hành thì bắt buộc VFF phải tiến hành đại hội bất thường. Mà điều này là không thể, sau khi người trong cuộc và dư luận đang xôn xao về nghịch lý “con vua”.

GIA HUY - THANH THANH