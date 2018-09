Vì sao quân bầu Đức không thể rớt hạng?

Đội bóng của bầu Đức hiện có 27 điểm, ngang bằng với SHB Đà Nẵng và TP.HCM nhưng xếp dưới do kém về đối đầu lẫn hiệu số bàn thắng bại. HA Gia Lai đứng trên Sài Gòn (22 điểm), Nam Định (20 điểm) và Cần Thơ (17 điểm).

Theo đó, CLB phố núi chắc chắn không rớt hạng trực tiếp và trong tình huống xấu nhất chỉ phải đá trận play off với đội thứ nhì của giải hạng nhất. Nếu điều này xảy ra đồng thời phải thỏa mãn điều kiện Nam Định thắng cả ba trận cuối và HA Gia Lai ít nhất thua hai trận, hòa một trận.



Hai trận thua gần nhất, HA Gia Lai để lọt lưới 10 bàn. Ảnh: HUY PHẠM

Nếu thắng một trong ba trận cuối, HA Gia Lai chắc chắn trụ hạng an toàn và nội lực của họ không quá khó để lấy tối thiểu 3 điểm.



Cho nên việc HLV Dương Minh Ninh buồn rầu tính đến khả năng các học trò sẽ chơi play off chỉ là thói quen lo xa. Bởi cơ hội và điều kiện cho cầu thủ HA Gia Lai tự giải thoát mình rất lớn, không như mùa 2015 chật vật đến giờ chót mớt biết mình qua mặt Đồng Nai để tồn tại.

Tuy nhiên, việc đội bóng HA Gia Lai sa sút là điều ai cũng thấy rất rõ. Bốn trận thua liên tiếp, họ thua đến 16 bàn (hai trận lọt lướt 5 bàn và hai trận lọt lưới 3 bàn) mà chỉ ghi có 7 bàn. Dân bóng đá gọi những trận thua đấy là trên làm dưới phá, đơn giản hàng phòng ngự quá mong manh dễ vỡ, dù trận nào ban huấn luyện cũng tìm cách chắp vá.



Hồng Duy chưa có phong độ tốt sau chấn thương.

HLV Dương Minh Ninh không ngại gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ HA Gia Lai và nhắc đến sự yếu kém của hàng thủ, từ sai sót trong kèm người đến thiếu tổ chức bọc lót cho nhau. Trưởng đoàn Tấn Anh cũng thừa nhận những cái thua do… tự thua là chính, không phải vì đối thủ quá mạnh. Lỗi này thuộc về tập thể ban lãnh đạo, huấn luyện, cầu thủ và tự hứa sẽ siết chặt tay nhau vượt qua cơn bĩ cực.



Thực tế đọi hình HA Gia Lai thời điểm này… yếu đều, chứ không phải chỉ lỗi lầm ở mỗi hàng thủ. Công Phượng liên tục nhả đạn nhưng các bàn thắng của anh chỉ để gỡ gạc danh dự mà không có nhiều ý nghĩa.

Tuyến giữa nếu có Xuân Trường (nghỉ vì phẫu thuật mũi) cũng chỉ phần nào lấy tấn công làm phòng ngự, vì ai cũng biết tiền vệ này hạn chế về sức mạnh để đánh chặn từ xa.



Công Phượng không đủ sức gồng gánh cả một cỗ máy sa sút.

Không thể phủ nhận nguyên do HA Gia Lai yếu ớt do nhiều cầu thủ trở về từ đội tuyển Olympic Việt Nam đã mất sức nhiều quá. Khỏe như Văn Thanh vẫn phải ngồi ngoài chờ hồi phục, hay Văn Toàn trận đá trận nghỉ. Trưởng đoàn Tấn Anh không đổ thừa cho việc cầu thủ của mình sa sút do cống hiến trên tuyển, dẫu ai cũng thấy rõ chấn thương và mệt mỏi của một số trụ cột.



Ba trận cuối, HA Gia Lai lần lượt làm khách Nam Định, tiếp Hải Phòng và chơi trên sân B. Bình Dương. Đối thủ yếu nhất Nam Định có thể gây khó khăn nhất cho đội bóng phố núi bởi họ cần điểm tồn tại, trong khi B. Bình Dương và Hải Phòng đã cạn động lực. HA Gia Lai chỉ cần có 3 điểm trong ba trận này là chắc chắn trụ hạng.

Vấn đề của đội bóng bầu Đức không phải quá lo lắng bị rớt hạng, mà làm sao để trở lại mạnh mẽ hơn ở V-League mùa giải sau khi đã trót đặt chỉ tiêu vô địch.