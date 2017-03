Việt kiều Marcel Nguyễn đoạt huy chương bạc

Mong có ngày về Việt Nam truyền đạt lại kinh nghiệm tập luyện và thi đấu

Marcel Nguyễn từng hai lần về Việt Nam thăm quê nội và lần gần đây nhất anh đã phát biểu với hãng tin AFP: “Môn thể dục dụng cụ vốn chẳng dành cho những người không can đảm. Tôi có lòng can đảm ngay từ nhỏ. Tôi được mẹ tôi rèn luyện tính can đảm. Ba tôi là người chắp cánh cho khả năng lớn nhất trong người tôi để tôi trở thành nhà vô địch. Trong tôi có dòng máu Việt Nam và tôi mong một ngày nào đó tôi có thể chia sẻ những kinh nghiệm tập luyện và thi đấu của mình cho các VĐV Việt Nam…”.

Báo chí Đức từng đưa tin về Marcel Nguyễn rất nhiều. Họ đến tìm hiểu gia đình anh tại Berlin. Báo De Spigel cho biết: “Cộng đồng người Việt góp công lớn vào sự phát triển của nước Đức trên nhiều lĩnh vực. Ở nội các của Thủ tướng Angela Merkel, nước Đức có Bộ trưởng Bộ Y tế Philipp Rosler, trong lĩnh vực thể thao có Marcel Nguyễn”.

DUY ÂN