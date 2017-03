Việt Nam - CHDCND Triều Tiên: Giải cứu T&T Cup

Giải mã CHDCND Triều Tiên Sau 90 phút xem đối thủ đá, ông Calisto cho biết CHDCND Triều Tiên thua đội yếu hơn Thái Lan là bất công. Calisto chỉ ra lợi thế hình thể to cao đồng đều của học trò Kim Jun Hong nhưng lại ngại ngùng tiền vệ biên phải nhỏ bé nhất đội là Mun In Guk. Cầu thủ này có kỹ thuật cá nhân khéo léo với lối chơi linh hoạt theo trục ngang chứ không bám biên nên rất khó bắt bài. Ngoài chức năng tổ chức tấn công của tiền vệ giữa Kim Yong Jun, hầu như các pha đột nhập nguy hiểm của Triều Tiên đều qua chân Mun In Guk. Trong khi đó, hàng thủ năm người của họ bắt người rất sát và bọc lót cho nhau rất tốt. Ông Calisto thú nhận đẳng cấp của CHDCND Triều Tiên cao hơn người Thái và cao hơn các học trò ông một bậc nhưng vẫn chờ đợi một chiến thắng của đội kèo dưới như Thái Lan từng thắng. GH