Việt Nam dự ngày hội bóng đá trẻ em toàn cầu

Đây là mùa thứ tư giải đấu (nằm trong chương trình xã hội cho trẻ em toàn cầu) được thực hiện với quy mô ngày càng mở rộng. Vinh dự cho bóng đá Việt Nam tại giải này là được mời đại diện Đông Nam Á tham dự cùng các đội bóng trên khắp năm châu.

Cũng trong hội nghị quốc tế mang tên “Football For Friendship” sẽ có giải thưởng Nine Values Cup. Đây là giải thưởng đặc biệt của chương trình “Football For Friendship”, dành cho một CLB chuyên nghiệp trên thế giới có đóng góp nhiều nhất cho việc phát huy các giá trị chủ đạo của chương trình: tình bằng hữu, sự bình đẳng, sự tận tâm, tính truyền thống…

Ngoài ra các thành viên tham dự chương trình sẽ được theo dõi trận chung kết UEFA Champions League 2016 trên sân Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) tại Milan sau khi hội nghị kết thúc.