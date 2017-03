Việt Nam giành thêm ba suất dự giải Olympic trẻ 2014

Tỏa sáng và đoạt 9/10 HCV về cho Việt Nam tại giải bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á vừa kết thúc tại Singapore. Tại đây, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên lập chín kỷ lục lứa tuổi 16-18 (50 và 100 m ngửa, 200 m hỗn hợp, 200 m ngửa, 200 m tự do, 200 m bướm, 400 m tự do, 400 m hỗn hợp, 800 m tự do). Đặc biệt ở cự ly 800 m tự do, Ánh Viên đạt thành tích 8’49”69, phá rất sâu kỷ lục cũ của Benjapour (Thái Lan) 9’02”37 lập năm 2011. Thành tích trên giúp Ánh Viên đạt chuẩn A Olympic trẻ.

Hai suất dự tranh Olympic trẻ còn lại thuộc về Trần Duy Khôi (HCV 50 m ngửa), Huỳnh Thế Vỹ (vô địch 200 m ếch).

M.QUANG