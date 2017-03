Việt Nam giành thêm sáu HC vàng giải cờ vua trẻ Đông Nam Á

Trong ngày thi đấu hôm qua 10/6, các kỳ thi thi đấu nội dung cờ nhanh (Rapid). So với chín ván cờ tiêu chuẩn theo hệ Thụy Sỹ, các kỳ thủ sẽ thi đấu nhanh trong bảy ván, để tìm nhà vô địch cờ nhanh lứa tuổi U8, U10, U12, U14, U16, U28, U20 và các nhóm lão tướng trên 50 và trên 65 tuổi.

Nhà vô địch cờ tiêu chuẩn U8 Nguyễn Quốc Hỷ (ELO 1583) đã thi đấu không thành công ở nội dung cờ nhanh. Qua bảy ván đấu, Quốc Hỷ chỉ có năm điểm và đứng thứ bảy. Cùng cảnh ngộ là nhà vô địch U10 tiêu chuẩn Ngô Đức Trí (ELO 1515, kiện tướng FIDE) cũng chỉ giành HC bạc.

Trái lại, kỳ thủ Võ Hoàng Gia Bảo (hạt giống 34) gây bất ngờ khi vượt qua đồng đội Võ Phẩm Thiên Phúc (hạt giống 33) để vô địch U8 cờ nhanh. Dù có cùng sáu điểm, Gia Bảo xếp trên nhờ hệ số ELO thấp hơn Thiên Phúc.

Ở nội dung U12, U14 và U16 cờ nhanh, các nam kỳ thủ Việt Nam cũng thi đấu không thành công. Nhà vô địch U10 thế giới 2012 Nguyễn Anh Khôi (ELO 1954, kiện tướng FIDE) bất ngờ thua ván thứ sáu và chỉ đạt HC bạc nội dung U12. Dự bị kiện tướng Lê Minh Hoàng (ELO 1869) chỉ xếp nhì U14, còn hạt giống số một Phạm Minh Hiếu (ELO 1680) cũng chỉ về thứ ba nội dung U16.

Ở hạng U18 cờ nhanh, kiện tướng quốc tế Trần Tuấn Minh (ELO 2440) có sáu điểm sau bảy ván đấu để đoạt ngôi vô địch. Nhưng ở nội dung U20 cờ nhanh, Đặng Hoàng Sơn (ELO 2138, kiện tướng FIDE) chỉ xếp thứ hai.

Nội dung cờ nhanh diễn ra ngày 10/6, các kỳ thủ Việt Nam mang về thêm 6 HC vàng, 10 HC bạc, 8 HC đồng. Ảnh: AAGCC.

Ở chiều ngược lại, các nữ kỳ thủ đã thi đấu xuất sắc để mang về bốn HC vàng. Lưu Hà Bích Ngọc và Lê Thúy An (ELO 1554) vô địch U8 và U12 cờ chớp với màn thể hiện thuyết phục. Cùng có sáu điểm sau bảy ván đấu, nhưng Thúy An vô địch do đồng đội Bách Ngọc Thùy Dương (ELO 1612) có hệ số ELO cao hơn.

Ở nội dung U14, kiện tướng Nguyễn Thị Minh Thu (ELO 1634) cũng xuất sắc giành ngôi vô địch. Còn kỳ thủ Đổng Khánh Linh (dự bị kiện tướng) cũng chiếm vị trí thứ hai. Tấm HC vàng thứ sáu của cờ vua Việt Nam thuộc về kỳ thủ Đoàn Thị Vân Anh (ELO 1986) ở nội dung U20.

Hạt giống số một Nguyễn Thị Mai Hưng (ELO 2248, kiện tướng quốc tế) có cùng 5,5 điểm như Vân Anh nhưng xếp nhì vì có hơn hệ số ELO so với đồng đội.

Kết thúc nội dung cờ nhanh, tuyển cờ vua Việt Nam có thêm sáu HC vàng, 10 HC bạc, tám HC đồng. Bảng xếp hạng huy chương cho đến tối 10/6 (theo giờ địa phương), tuyển Philippines vẫn xếp đầu bảng với 12 HC vàng, 8 HC bạc, 4 HC đồng. Đội tuyển cờ vua Việt Nam tạm xếp nhì với 11 HC vàng, 15 HC bạc, 17 HC đồng.

Ở ngày thi đấu cuối cùng (11/6), các kỳ thủ thi đấu ở nội dung cuối cùng cờ chớp (Blitz).

Hạng Đội HC Vàng HC Bạc HC Đồng Tổng HC 1 Philippines 12 8 4 24 2 Việt Nam 11 15 17 43 3 Trung Quốc 2 3 1 6 4 Indonesia 2 1 2 5 5 Malaysia 1 1 2 4 6 Singapore 1 1 2 4 7 Nga 1 0 0 1 8 Ấn Độ 0 1 1 2 9 New Zealand 0 0 1 1

Theo Anh Tuấn (VNE)