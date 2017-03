Việt Nam - Hong Kong: Mục tiêu và thủ tục

Qua trận tuyển Việt Nam - SV Hàn Quốc, sự kiên nhẫn về một đội tuyển “đổi mới” đối với người hâm mộ gần như đã cạn. Chính vì thế mà những lời hứa hẹn của HLV Hoàng Văn Phúc vào sáng qua bị nhiều người châm biếm là “nói thách” vì không có căn cứ. Lỗi không phải do đội tuyển, cũng không phải do HLV Hoàng Văn Phúc mà là do những người đã tính lộ trình cho đội tuyển tham dự giải này khi thì là U-23 để thử nghiệm cho giải khác. Đến lúc U-23 không hoàn thành nhiệm vụ lại gán việc đấy cho đội tuyển khiến nhiều người không có động lực tập trung. Hình ảnh rõ nét nhất là cầu thủ Cao Sỹ Cường được mời lên đội tuyển nhưng CLB không báo và bản thân Cường cũng không biết. Cho đến khi toàn đội đã tập trung và được nhắc thì lúc đấy Cường mới giật mình kiểm tra lại và chạy lên tập trung với tư tưởng lên đá rồi ai về nhà nấy. NH