Vitaly Klitschko thách đấu David Haye

Sau một năm rưỡi làm đủ trò khiêu khích, mỉa mai Wladimir Klitschko, rút cuộc David Haye đã chịu thất bại tâm phục khẩu phục trước võ sĩ người Ukraine này trong cuộc so găng ở Hamburg hồi đầu tháng. Haye vì thế mất đai WBA vào tay Wladimir Klitschko, người trước đó đã có ba đai WBC, IBO và IBF.

Haye có thể cân nhắc việc tiếp tục thi đấu để phục hận cho thất bại dưới tay Wladimir Klitschko.

Trước khi thượng đài với Wladimir Klitschko, Haye từng lên kế hoạch sẽ giải nghệ từ tháng 10 tới, khi anh bước sang tuổi 31. Tuy nhiên, thất bại ở Đức có vẻ như đang làm võ sĩ người Anh dao động và muốn lùi thời điểm treo găng. Vitaly Klitschko, 39 tuổi, đang giữ đai WBC và là anh trai của Wladimir, tuyên bố rất sẵn lòng thượng đài với Haye, nếu anh này tạm hoãn kế hoạch giải nghệ.

Mục tiêu của Vitaly khi so găng với Haye, nếu anh này nhận lời, là làm nốt phần việc mà em trai anh, Wladimir đã không làm được ở Imtech Arena hôm 2/7. "Tôi là người hạnh phúc nhất thế gian khi thấy em trai mình thắng Haye, nhưng hôm đó, anh em tôi vẫn không vui vì Wladimir không thể hạ đo ván anh ta. Công bằng mà nói, rất khó để làm thế khi đối thủ chỉ chực lẩn tránh. Hy vọng trong tương lai, nếu có cơ hội so tài, tôi sẽ cho Haye đo ván ", Vitaly nói trên BBC Radio Five.

Võ sĩ kiêm thủ lĩnh Đảng Liên minh Dân chủ vì cải cách Ukraine này tự hào rằng giờ thì cả thế giới đều rõ ai là võ sĩ quyền anh hay nhất: "Anh em tôi có mọi danh hiệu hạng nặng cao quý nhất. Đôi khi các fan lúng túng vì không biết ai là nhà vô địch quyền anh thế giới, nhưng thắc mắc đó giờ đã có lời đáp, Klitschko là nhà vô địch. Việc có đến hai Klitschko không phải là điều quan trọng".

Anh em nhà Klitschko, Vitaly (trái) và Wladimir, đang thống trị làng quyền anh hạng nặng thế giới khi thâu tóm cả 5 đai cao quý nhất là WBC, WBA, WBO, IBO và IBF.

Vitaly cũng lạc quan rằng cùng nhau, hai anh em anh sẽ còn thống trị làng quyền anh hạng nặng lâu dài: "Một chuyên gia nào đó về quyền anh từng nói rằng quyền anh thế giới đang trong thời kỳ khủng hoảng vì anh em nhà Klitschko. Và tôi nghĩ thời kỳ khủng hoảng ấy sẽ kéo dài vài năm nữa, bởi anh em tôi còn rất sung sức".

Theo báo chí Anh, nếu Haye nhận thời thượng đài đấu với Vitaly, trận đấu này sẽ chỉ có thể diễn ra vào tháng 12 tới hoặc sang đầu năm 2012. Ngày 10/9 này, ông anh nhà Klitschko sẽ so găng với đối thủ thách đấu người Ba Lan Tomasz Adamek ở Wroclaw, Ba Lan.

