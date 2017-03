V-League ‘mặc áo giấy’!

Đồng Nai và nỗi đau Trần Bình Sự Vòng 24 V-League tưởng gây cấn và giàu kịch tính nhưng lại diễn ra theo thế vừa đá vừa… ngóng tỉ số ở các sân và đèn nhà cái nhấp nháy. Sân Long An có tám bàn thắng nhưng lại là trận đấu nhợt nhạt đến vô hồn. Thầy trò HLV Trần Bình Sự biết mình có tìm được điểm ở Long An thì hai sân Pleiku và Cần Thơ đối thủ của họ cũng biết tìm điểm và thậm chí tìm còn dễ hơn mình. HA Gia Lai thắng khi Hà Nội T&T hiệp 1 chơi như một nhà cựu vô địch giàu kỹ thuật và vượt trội nhưng hiệp 2 lại chọn lối đá tự sát và cố tình bạo lực. Còn ở Cần Thơ thì SL Nghệ An vẫn bất kể dư luận và thua dễ đến ba bàn. Thậm chí là ông Sự còn tin sắp tới ĐT Long An lên Pleiku sẽ lại thua HA Gia Lai khi mà hai trụ cột đội này cuối trận đá với Đồng Nai là Quang Thanh và Nhật Tân còn cố tình nhận thẻ đỏ khi tỉ số đang là 4-4 trong những tình huống không căng. TP