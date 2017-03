Vô địch Madrid Masters, Federer sẽ "đá bay" Nadal

Federer sắp "đá bay" Nadal. (Nguồn: Reuters)

Hiện tại trên bảng xếp hạng ATP, Rafael Nadal vẫn đang giữ vị trí thứ 2 với 9.615 điểm, nhiều hơn Federer đến 1.095 điểm (Federer hiện có 8.520 điểm). Tuy nhiên, vị trí đó nhiều khả năng sẽ thay đổi sau khi trận chung kết Madrid Masters kết thúc.



Do đã bị loại ở vòng 3, Nadal đã bị trừ đến 510 điểm (do không bảo vệ được 600 điểm cho ngôi vị á quân mùa trước) nên số điểm của tay vợt người Tây Ban Nha sẽ chỉ còn 9.105 điểm.



Trong khi đó, nếu như giành chiến thắng ở chung kết, Roger Federer sẽ giành 1.000 điểm cho chức vô địch nhưng anh sẽ chỉ được cộng thêm 640 điểm (do chỉ phải bảo vệ 360 điểm lọt vào bán kết mùa trước). Điều này đồng nghĩa với việc Federer sẽ có trong tay 9160, qua đó chính thức "đá bay" Nadal khỏi vị trí thứ 2.



Ở trận đấu cuối cùng, "tàu tốc hành" sẽ đụng độ Tomas Berdych. Tay vợt người Séc đã lần đầu tiên ghi tên mình vào một trận chung kết Masters 1000 trên sân đất nện trong sự nghiệp sau chiến thắng nghẹt thở trước Juan Martin del Potro cùng với tỷ số 7-6./.

Theo Phương Trang (Vietnam+)