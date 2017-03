Võ sĩ quyền anh Pacquiao thua kiện

Chiến thắng của Bradley (phải) trước Pacquiao là đúng luật.

Lời khẳng định này có trong bức thư gửi giới truyền thông và ông bầu Bob Arum sau khi ông này đệ đơn khiếu kiện kết quả của trận tranh chức vô địch hạng bán trung hồi tháng trước tại Las Vegas.

Để đi tới kết luận trên, các quan chức của Uỷ ban kiểm soát thể thao Nevada và giám đốc hội đồng thể thao bang Keith Kizer đã tiến hành phỏng vấn 3 trọng tài điều hành trận so găng vào ngày 9/6 vừa rồi, trước khi tổng chưởng lý Catherine Cortez Masto có thư trả lời báo chí và ông bầu Arum.

Theo bà Cortez Masto, 3 trọng tài điều hành trận so găng giữa Pacquiao và Bradley đều có kinh nghiệm, và họ cũng đã phải vượt qua các điều kiện khắt khe để có thể nhận được sự chấp thuận của Hội đồng thể thao bang Nevada.

Ông bầu Arum đại diện cho cả Pacquiao lẫn Bradley nhưng hai ngày sau khi các trọng tài cho Bradley thắng điểm, ông đã yêu cầu mở một cuộc điều tra xem có mờ ám gì hay không trong các quyết định ở trận so găng này. Bradley đã được 2 trọng tài cho thắng 115-113, trong khi trọng tài còn lại ủng hộ Pacquiao với số điểm tương tự. Điều đáng nói là chiến thắng của Bradley đã bị đám đông khán giả ở võ đài MGM Grand Arena, để rồi Tổ chức quyền Anh thế giới (WBO) buộc phải xem lại băng hình, trong khi Pacquiao yêu cầu có một trận so găng khác để phân định thắng thua rõ ràng hơn.

Tuy nhiên, sau khi xem lại băng hình, một hội đồng gồm 5 trọng tài của WBO cũng không ủng hộ võ sĩ người Philippines và họ khẳng định vẫn sẽ giữ nguyên kết quả.

Quyết định của bang Nevada xem như đã dập tắt mọi hy vọng của Arum và buộc ông không còn lựa chọn nào khác là phải tổ chức lại trận so găng này. Hiện nay, Bradley vẫn đang điều trị chấn thương mắt cá và chân, trong lúc Pacquiao đi nghỉ ở Israel. Arum cho biết ông đã có kế hoạch gặp Pacquiao trong khoảng 1 tuần tới để quyết định anh sẽ so găng với ai.Ngoài Bradley, Pacquiao còn có thể đánh với võ sĩ Juan Manuel Marquez của Mexico. Khi hai người gặp nhau vào tháng 11 năm ngoái, trận so găng này đã thu hút hơn 500.000 khán giả truyền hình có thuê bao, nhiều hơn cả lượng người xem ở trận Pacquiao-Bradley.

(Theo Vnexpress)