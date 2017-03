Vòng 1/16 cúp Quốc gia Vissai Cement: Cần thắng thì thắng

Bất ngờ lớn nhất ở lượt trận chiều qua chính là đội kèo trên Thanh Hóa thua trên sân của Quảng Nam đậm đà 0-3. Những cầu thủ xứ Thanh chơi rất vô hồn và gần như buông xuôi cho đối thủ đàn em cắn xé.

Chưa ai lý giải hết ngọn ngành về cái thua kiểu buông xuôi nhưng rõ ràng một đại diện chuyên nghiệp tiếng tăm như thế mà buông súng thì mất mặt những nhà tổ chức.

Một bất ngờ khác là cái thua của thầy trò Lư Đình Tuấn mặc áo mới TP.HCM trên sân nhà bị Cần Thơ qua mặt 2-1. Cựu binh Trung Kiên mở điểm sớm từ phút 12 nhưng vào mỗi cuối hai hiệp đấu, Ngọc Thành và Thanh Tân đã lật ngược thế cờ.

Ngược lại, các đội bóng lớn khác đều không khó để thắng các đội nghèo thực lực và không có cùng đẳng cấp. Trên phố núi Pleiku, Sài Gòn Hải An United của cựu tuyển thủ Văn Sỹ Hùng ghi bàn trước do công của Công Thảo đã giúp chủ nhà tỉnh lại. Gỗ siết lại đội hình và gia tăng sức ép nhờ sức mạnh của hơn nửa đội hình ngoại nhập lẫn các tuyển thủ quốc gia. Tân binh Lee Nguyễn chiều qua chói sáng sau bàn gỡ 1-1 từ chấm phạt đền 11 m (Thonglao bị phạm lỗi) đã xuất thần ghi thêm hai bàn nữa rất đẹp. Đội khách có bàn gỡ danh dự 2-3 ở phút 90 do Văn Luân sút thắng từ chấm 11 m sau khi Công Thảo bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Ở sân Vinh, tâm điểm của cuộc gặp gỡ Huda Huế của chủ nhà SLNA chính là ngày trở lại của Văn Quyến sau hơn hai năm thụ án treo giò. Tiếc cho “cậu bé vàng” một thời sau hơn một tháng dùng dằng nửa đi nửa ở với bóng đá quê hương đã không duy trì tốt thể lực và giảm cân nên hạn chế sức sáng tạo kỹ thuật lẫn bước chạy vẫn còn nặng nề. Hai bàn thắng của SLNA vào lưới Huế do hai cầu thủ trẻ Đắc Khánh và Trọng Hoàng ghi ở gần cuối hiệp một.

Tương tự đồng hương xứ Nghệ là chân sút Công Vinh về khoác áo đội bóng mới T&T Hà Nội đã chơi chưa đúng sức và chưa thích nghi tốt với đồng đội mới. Thế nhưng Đức Anh vẫn mở điểm trước cho chủ nhà ở phút 32, Quảng Ngãi san bằng sau đó tám phút do công Đình Phương trước khi Tuấn Anh ấn định 2-1 cho T&T ở phút cuối hiệp một.