Vòng 1/16 Cúp quốc gia: V-League thắng thế

Trong số tám đội bóng V-League ra quân chiều qua có sáu đội giành chiến thắng.

Cơ hội ăn bàn rõ nhất của Thể Công xảy ra ở phút 15. Chân sút Endene dũng mãnh đi bóng qua mặt trung vệ Long Giang rồi “vặn sườn” Hồng Sơn nhưng tiếc là cú dứt điểm lại quá hiền để bị phá trên vạch vôi. Khi trận đấu chỉ còn năm phút, tiền đạo vừa về từ Đồng Tháp Maxwell của T&T lạnh lùng dứt điểm hiểm hóc nhưng thủ môn Mihai đã xuất sắc cản phá, đưa hai đội đến chấm luân lưu 11 m.

Trong loạt “đấu súng” may rủi, thủ môn Mihai người CH Czech đã đưa Thể Công đi tiếp vào vòng trong bằng chiến thắng T&T 5-4.

Các trận đấu còn lại, Sông Lam đánh bại Quân khu 5 với tỷ số 2-0. Trên sân Long An, chủ nhà Đồng Tâm hạ gục Đồng Nai không thương tiếc 6-1. Hai bất ngờ xảy ra ở sân Thống Nhất và Cao Lãnh khi Thép Miền Nam CSG thúc thủ 1-2 trước Quân khu 7, còn Hoàng Anh Gia Lai thua Đồng Tháp với tỷ số 0-2. Tiền Giang - Khánh Hòa: 1-3, Đà Nẵng - An Giang: 3-0, Than Quảng Ninh - Huế: 4-0, Hải Phòng - Quân khu 4: 2-0, Tây Ninh - Cần Thơ: 1-1 (3-4).