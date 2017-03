Vòng 1/8 Cúp quốc gia: Đầu năm ế khách

Thêm Thể Công và Sông Lam vào tứ kết Hôm qua, hai trận đấu cuối vòng 1/8 đã xác định Thể Công và Sông Lam vào tứ kết. Thể Công tiếp Hòa Phát HN tại Mỹ Đình diễn ra rất ôn hòa giữa thời tiết rét căm của miền Bắc. Khác xa cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội tại vòng 5 V-League, khi mà các cầu thủ Hòa Phát HN lẫn ban giám đốc sấn sổ vào phản ứng sau khi trọng tài chính cho Thể Công hưởng quả phạt đền ở phút cuối trận. Phút 32, Quang Vinh bằng cú căng ngang mặt thành Hòa Phát HN khiến thủ môn Mạnh Dũng lụp chụp vồ hụt bóng để Ngọc Duy có mặt kịp thời đưa bóng vào lưới trống. Bàn thắng duy nhất không thể hiện sự vượt trội của Thể Công nhưng chỉ ra sai lầm cá nhân của người giữ thành. Trận Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An phải diễn ra trên sân Thiên Trường do án phạt dành cho chủ nhà Hải Phòng. Hải Phòng mở tỷ số sau pha dứt điểm của De Jesus ngay phút đầu trận đấu. Phút 32, tuyển thủ U-20 quốc gia Nguyễn Đình Hiệp ghi bàn gỡ 1-1 cho Sông Lam. Cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục diễn ra sau đó với các bàn thắng nữa của Vandenei (SLNA), Văn Thành, Leandro Daluz (Hải Phòng), đưa Hải Phòng vươn lên dẫn 3-2. Những tưởng đội bóng đất cảng đã cầm chắc chiến thắng thì Opara lại bất ngờ gỡ hòa 3-3 cho Sông Lam trước khi trọng tài thổi còi kết thúc 90 phút trận đấu. Bước vào loạt sút luân lưu 11 m, chiến thắng 2-4 đã đưa đoàn quân xứ Nghệ vào tứ kết gặp Hà Nội ACB trên sân nhà. Bốn cặp đấu tứ kết diễn ra trong hai ngày 19 và 20-4 gồm các đội sau: Nam Định - Thể Công; SL Nghệ An - Hà Nội ACB; Bình Dương - SHB Đà Nẵng; Khánh Hòa - Boss Bình Định. MINH QUANG