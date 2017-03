Vòng 10 V-League: Chỉ mành treo chuông

Các cặp đấu còn lại - Khánh Hòa - Đà Nẵng (VTV3 trực tiếp lúc 16 giờ): HLV Hoàng Anh Tuấn bị truất quyền chỉ đạo và chân tiền Quang Hải, Tấn Điền, Hoàng Đức cũng vắng do thẻ phạt. Vấn đề của Đà Nẵng lại là có quá ít phương án ghi bàn ngoài Almeida. Khánh Hòa từ hòa tới thắng nếu khóa được chân sút này. - Thể Công - Thanh Hóa (VTC3 trực tiếp lúc 15 giờ 30): Cả hai đều có đội hình mạnh nhất nhưng khách Thanh Hóa chỉ đặt mục tiêu chia điểm. Ngoại binh Thể Công chơi hay hơn và chủ nhà sẽ thắng! - Hải Phòng - Hòa Phát Hà Nội: Hai tướng Vương Tiến Dũng và Trần Bình Sự quá hiểu nhau. Vấn đề là các học trò sẽ chơi thế nào và trận này rất dễ hòa. - Hoàng Anh Gia Lai - Sông Lam Nghệ An: Khách năm mùa qua chưa biết thắng trên phố núi, trong khi chủ nhà với tinh thần đang lên sẽ không thua. - Trận Đồng Tâm Long An - Nam Định thi đấu ngày 24-3, trận Hà Nội ACB - Bình Dương thi đấu ngày 25-3.