Vòng 11 V-League: Giải hạn!

Những cặp đấu còn lại - Sông Lam Nghệ An - Bình Định (15 giờ): Khách vắng tiền đạo Thanh Sang do thẻ sẽ rất khó khăn để vượt cạn trên sân Vinh. Bình Định thủ hòa đã khó khi chủ nhà sau trận thua ở Pleiku muốn lấy lại những gì đã mất. - Nam Định - Hòa Phát Hà Nội (15 giờ 30): Tân HLV Nghiêm Xuân Mạnh thú nhận mình không có nhiều thay đổi khi thay Trần Bình Sự. Tâm lý khách đã thông thoáng hơn và nhiều khả năng sẽ cầm hòa được chủ nhà. - Thanh Hóa - Long An (16 giờ): HLV Trần Văn Phúc rất muốn chứng minh lời nói “Gạch đâu có gì ghê gớm” khi mùa trước hai lần đối đầu đều thắng. Tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Calisto muốn qua mặt Thanh Hóa không dễ. - Khánh Hòa - Thể Công (16 giờ): Trận thứ hai HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn còn ngồi trên khán đài chỉ đạo. Khách chơi ngày càng hay với tham vọng soán ngôi đầu và sẽ chơi để không mất điểm. - Hà Nội ACB - Hải Phòng (VCTV trực tiếp lúc 16 giờ): Tân HLV Hoàng Gia không lạ đồng nghiệp Vương Tiến Dũng nhưng vẫn chưa nắm bắt hết tân binh Hải Phòng. Trận này dễ hòa! - Đà Nẵng - Thép MN. Cảng SG (16 giờ 30): Khách không ngờ mùa này nằm trong tốp năm dễ dàng đến thế khi giai đoạn một sắp hết. Chắc chắn Lư Đình Tuấn vẫn cho học trò chơi cù cưa nhằm chia điểm và như thế thầy trò Lê Huỳnh Đức sẽ khó thắng.