Vòng 13 V-League: Vận son ngày 13

Thép Cảng lại gặp may sân nhà Màn rượt đuổi tỷ số giữa chủ TMN.CSG và khách Khánh Hòa chỉ chấm dứt khi “gà son” Trindade thoát xuống ở phút 76 và sút cháy lưới thủ môn Đức Hùng. Trước đó, Ngọc Tùng mở tỷ số cho chủ nhà ở phút thứ hai thì phút 12 Hữu Cường san bằng 1-1. Phát biểu sau trận đấu, HLV Lư Đình Tuấn thừa nhận: “Thép Cảng mùa này nhận được sự cổ vũ hết mình của khán giả nhà và điều đấy đã tiếp sức cho chúng tôi rất nhiều”. Hà Nội ACB làm nghẹn lễ chia tay của thầy trò Calisto Đầu trận, Calisto hãnh diện khi người hâm mộ Long An giơ cao hình ảnh lẫn tấm bảng “Chúc mừng Calisto!” thì tan trận ông không cười nổi. Chỉ năm phút sau khi Antonio đánh đầu ghi bàn phút 55 thì Josep cũng bằng một cú đánh đầu gỡ hòa 1-1. Gạch tấn công miệt mài nhưng quá đen, lại gặp khách kiên trì chống đỡ mong tìm một điểm quý. Các trận còn lại Sông Lam Nghệ An hòa Thể Công 2-2. Hòa Phát Hà Nội-Thanh Hóa 0-0. Hai trận HA Gia Lai-Nam Định và Bình Dương-Đà Nẵng thi đấu ngày mai 15-4 BẢNG XẾP HẠNG 1. Hải Phòng (23 điểm), 2. Thể Công (21), 3. Sông Lam Nghệ An (20), 4. Đồng Tâm Long An (20), 5. Thép Cảng (20), 6. Khánh Hòa (19), 7. Bình Dương (17), 8. Hoàng Anh Gia Lai (17), 9. Đà Nẵng (16), 10. Nam Định (15), 11. Thanh Hóa (14), 12. Bình Định (13), 13. Hòa Phát Hà Nội (10), 14. Hà Nội ACB (10). VÂN VŨ – GH