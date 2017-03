Vòng 14 giải hạng nhất Cúp Sino 2009: Ai cản bước Ninh Bình?

Ba bàn thắng của V. Ninh Bình lần lượt do Sỹ Mạnh, Suleiman và Đinh Hoàng Max lập công trong khi “trọng pháo” Eduardo tiếp tục nhả đạn giúp Than Quảng Ninh có được bàn gỡ danh dự. Tổng cộng sau hai lần đụng nhau mùa này, Than Quảng Ninh đều thua hai bàn cách biệt trước đối thủ nhiều duyên nợ V. Ninh Bình.

Cùng thời điểm tại thủ đô, đối thủ tranh chấp trực tiếp suất thăng hạng Hòa Phát HN bị Hà Nội ACB cầm hòa không bàn thắng. Cơ hội thu ngắn cách biệt đã được Bình Định tận dụng triệt để sau chiến thắng 3-0 trước STN Quảng Ngãi. Với kết quả này, Bình Định cùng Hòa Phát HN có 27 điểm nhưng đội bóng thủ đô chiếm ngôi nhì bảng nhờ hơn chỉ số phụ. Trận đấu giữa Đồng Nai và Tây Ninh hòa 1-1, không làm thay đổi thứ hạng của hai đội nhưng ở nhóm cuối bảng, ngoài vị trí “đội sổ” vẫn thuộc về STN Quảng Ngãi, AĐ An Giang tiếp tục “sa lầy” sau thất bại trước Cần Thơ với tỷ số 1-2. Trong khi đó, SHN Quảng Nam cũng đào thoát bất thành sau kết quả thúc thủ 0-1 Huda Huế ngay trên sân nhà.

Xem ra, cuộc đua trốn hai suất rớt hạng vẫn là “nhiệm vụ bất khả thi” đối với ba đội đứng trong nhóm “đèn đỏ”: HNS Quảng Nam, AĐ An Giang và STN Quảng Ngãi.