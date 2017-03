Vòng 15 V-League: Đà Nẵng một mình một ngựa

- Hoàng Anh Gia Lai và Bình Dương còn một trận, TP.HCM còn hai trận chưa đá. Các trận đấu khác - Quân khu 4 – Đồng Tâm Long An 1-4: Thầy trò Vũ Quang Bảo say đòn sau bàn thắng sớm của Việt Thắng phút thứ 10 đã quyết chơi theo kiểu được ăn cả ngã về không. Phút 55, Antonio nhân đôi cách biệt trước khi Hải Anh gỡ ở phút 71 và lại là Antonio đào sâu 3-1 ở phút 78. Minh Phương ấn định 4-1 ở phút cuối trận. - Thanh Hóa – Nam Định 0-1: Tân HLV Triệu Quang Hà bất lực nhìn các học trò sa chân ngay trên sân nhà và nằm yên dưới đáy bảng xếp hạng. Bàn thắng duy nhất của Nam Định do công của Phillip ghi ở phút 15. - Khánh Hòa – Sông Lam Nghệ An 2-2: Thế chủ nhà nhưng Khánh Hòa luôn ở trong thế rượt đuổi. Akame mở điểm ở phút thứ năm cho khách, Felix san bằng phút 17. Trọng Hoàng nâng tỷ số cho Sông Lam ở phút 30 nhưng đến phút 57, tân binh Nyom đã kịp gỡ hòa. - Bình Dương – Đồng Tháp 4-2: Tân binh Nkemi ghi bàn sớm cho chủ nhà phút thứ ba nhưng Quý Sửu (phút 33), rồi Được Em (phút 39) ghi bàn dẫn lại 2-1. Hiệp hai, Bình Dương siết lại đội hình để ghi liền hai bàn do công Kesley (phút 57) và Mbabazi (phút 67). Chân sút số một Timothy phút 79 chịu thẻ vàng thứ hai rời sân và Đồng Tháp trả giá từ bàn thắng của Hoàng Vương phút 86. Văn Nghĩa gỡ bàn danh dự cho khách ở phút 90+2. TT