Vòng 16 đội Europa League: Bóng đá Anh sạch bóng

“Baloteli là kẻ ngu ngốc!” Đó là lời than thở của HLV Mancini khi đội nhà bị loại và nguyên nhân chính là do cầu thủ đồng hương với ông nhận thẻ đỏ quá sớm do bỏ bóng đá người. Baloteli chính là đệ tử ruột của Mancini và được ông kỳ vọng rất nhiều khi tung vào đầu trận. Kết quả là đá thiếu người, thầy trò Mancini rơi vào đúng ý đồ HLV người Nga - Semin với lối chơi tử thủ để… thua ít. Nói về kẻ tội đồ làm Man. City dừng cuộc chơi, ông Mancini giận dữ: “Anh ấy cứ tưởng mình ngon lắm nên toàn làm chuyện ngu ngốc và điên rồ!”. Có ý kiến cho rằng sự cố Baloteli làm chuyện ngu ngốc là do Mancini quá nuông chiều tiền đạo trẻ đồng hương nổi tiếng vô kỷ luật, từng bị Mourinho đuổi xuống đội B khi cầu thủ này khoác áo Inter Milan. Thế mà Mancini lại bỏ ra 36 triệu USD rước về để “ngựa chứng” này đánh nhau với đồng đội và phá hội. Các trận đấu khác Porto - CSKA Moscow: 2-1 (chung cuộc 3-1) Paris SG - Benfica: 1-1 (2-3) Rangers - PSV Eindhoven: 0-1 (0-1) Spartak Moscow - Ajax: 3-0 (4-0) Villarreal - Bayer Leverkusen: 2-1 (5-3) Zenit St Petersburg - Twente: 2-0 (2-3) (Đội in đậm và nghiêng vào tứ kết)