Vòng 16 giải hạng nhất: SQC Bình Định như rắn mất đầu

Ngậm ngùi chia tay SQC Bình Định, HLV Kim Đức chia sẻ: “Là người có lòng tự trọng, tôi thật sự thất vọng về kết quả của đội bóng. Tôi không cho phép mình tiếp tục công việc và xin nhường quyền cho người có khả năng hơn”.

Một lãnh đạo SQC Bình Định xin giấu tên cho biết: “Hiện đội chỉ còn trợ lý Thành Lợi nhưng khả năng đưa Lợi lên vị trí HLV trưởng là điều rất tế nhị”. Sự úp mở của vị lãnh đạo này cũng dễ hiểu, bởi cựu cầu thủ Thể Công làm rể Bình Định còn non tay và cái chính là thiếu sự đồng lòng của các cầu thủ nên khó đảm đương trọng trách đưa SQC Bình Định giành suất thăng hạng V-League. Nhiều khả năng HLV Nguyễn Ngọc Thiện sẽ quay trở lại, nếu trong thời gian ngắn đội bóng miền Trung chưa tìm được HLV thay thế ông Đức.

Hà Nội đã thoát ra khỏi cái bóng của An Giang để thẳng tiến về đích. Ảnh: DƯƠNG THU

Mặc dù không tuyên bố “đao to búa lớn” như SQC Bình Định nhưng Hà Nội càng thi đấu càng thể hiện hình ảnh của một “ông lớn”. Họ vừa đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp HV An Giang (27 điểm) ngay trên sân khách với bàn thắng duy nhất từ chấm 11 m của Leonel. Bỏ túi thêm 3 điểm, đội bóng của bầu Hiển (34 điểm) nới rộng khoảng cách với đội hạng nhì lên 7 điểm. Tuy nhiên, điểm đen ở chiến thắng này là tiểu xảo câu giờ quá lộ liễu của Hà Nội bị khán giả An Giang phản ứng gay gắt.

Sau chuỗi trận toàn thua, hôm qua ĐT Long An đã tìm lại hương vị chiến thắng 2-0 trên sân TDC Bình Dương. Trận thua níu chân TDC Bình Dương ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng trong khi đội cuối bảng Fico Tây Ninh nuôi hy vọng “hồi sinh” nhờ chiến thắng TP.HCM 4-3.

Ở trận đấu muộn hôm qua, Trẻ BĐ Hà Nội (22 điểm, hạng chín) thắng bất ngờ 4-0 trước XSKT Lâm Đồng (22 điểm, hạng 10). Trước đó, Đồng Nai (24 điểm) đả bại Than Quảng Ninh (23 điểm, hạng sáu) 3-1 bảo toàn ngôi vị thứ ba. Trận hòa 0-0 giữa XSKT Cần Thơ (24 điểm) và QNK Quảng Nam (23 điểm) giúp cả hai chia nhau hai vị trí thứ tư và năm sau vòng đấu thứ 16.

MINH QUANG