Vòng 17 giải hạng nhất: Huế vào tốp đua lên hạng

Trong khi Quân khu 4 đang là hiện tượng dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Quang Bảo với kỳ tích chưa thua trên sân nhà.

“Giữa tôi và Đoàn Phùng vừa là bạn vừa và đối thủ nên hiểu rất rõ nhau. Để khắc chế đối thủ tìm chiến thắng, bằng mọi cách chúng tôi không để “đất” cho tiền đạo Flavio hoạt động. Sự nguy hiểm của chân sút này chính là nguồn cảm hứng để Huda Huế làm nên chuỗi chiến thắng” - HLV Vũ Quang Bảo của Quân khu 4 khẳng định.

Trận này Quân khu 4 thiếu hai trụ cột Văn Lâm và Mạnh Hà trong khi Huế vắng Ngọc Luận.

Các trận còn lại gồm CS Đồng Tháp tiếp đối thủ rất xương Cần Thơ. Chủ nhà mừng khi khách vắng tiền đạo chân tiền Da Silva (thẻ phạt). An Đô An Giang sẽ tiếp B. Đồng Nai tại Long Xuyên, Quân khu 5 gặp V. Ninh Bình, trong khi đội chót bảng Quân khu 7 phải đến làm khách trên sân của Than Quảng Ninh.