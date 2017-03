Vòng 17 V-League: Hơi nóng sau gáy

Thonglao “dập lửa” sân Pleiku Chiếc thẻ đỏ mà trọng tài chính Đào Văn Cường dành cho thủ môn Thanh Tú ở phút 57 đã châm ngòi cổ động viên phố núi “quậy”. Trận đấu phải dừng đến bảy phút khi những kẻ quá khích cho rằng trọng tài phạt thẻ đỏ oan thủ môn đội nhà. Cơn giận của những CĐV quá khích chuyển từ trọng tài chính sang trợ lý Nguyễn Văn Thanh với những lời lẽ xúc phạm nặng nề (vì trọng tài này đã căng cờ báo hiệu thủ môn HA.GL phạm lỗi). Những cái đầu nóng ở khán đài nóng hơn khi trong sân một số cầu thủ HA.GL lao đến gây áp lực cho trọng tài. Sự náo loạn khiến đích thân bầu Đức phải ra tận nơi để giải thích cho các cổ động viên và khuyên mọi người đừng manh động. Sự cố trên nóng đến độ lực lượng cảnh sát được huy động để canh chừng một nhóm CĐV từ khán đài A2 hăm he đòi lao xuống sân xử trọng tài! Lực lượng quá mỏng và đích thân Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai Rơ Lan Lâm đã quyết định điều thêm lực lượng để phòng xa vì sợ CĐV manh động sau trận đấu. May mà cuối cùng thì cái chân lụa của tuyển thủ Thái Lan Thonglao đã ghi được bàn thắng duy nhất giúp HA.GL thắng trận. Bàn thắng mang lại niềm vui cho phố núi, đồng thời dập tắt những mồi lửa đang chực bùng lên trên sân Pleiku. N.CHÍNH