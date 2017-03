Vòng 17 V-League: Tiệc vàng ở Lạch Tray

Các trận đấu khác Thanh Hóa – T&T Hà Nội 1-4: Quá hiểu các học trò cũ của mình nhưng HLV Triệu Quang Hà vẫn bất lực nhìn Thanh Hóa thua tơi bời trên sân nhà. Tiền đạo Công Vinh ghi cả bốn bàn thắng giúp T&T Hà Nội ngoi lên và đẩy Thanh Hóa chìm sâu vào cửa rớt hạng. TP.HCM – Đà Nẵng 3-2: Với một thế trận đầy toan tính và hứng khởi, HLV Lư Đình Tuấn buộc đàn em Lê Huỳnh Đức dừng kỷ lục 13 trận liên tiếp bất bại. Thua trận nhưng Đà Nẵng vẫn dẫn đầu bảng, trong khi ba điểm quý giá giúp TP.HCM cải thiện rất nhiều thứ hạng. Thể Công – Sông Lam Nghệ An 2-1: Chủ nhà hai lần vươn lên dẫn trước do công Reginaldo (phút 2) và Phước Tứ (phút 48) vẫn đá rất hồi hộp lẫn chơi tiểu xảo để giữ chiến thắng. Muranda gỡ 1-2 cho Sông Lam ở phút 60. Đồng Tháp – Khánh Hòa 1-0: Sau bàn thắng do Samson ghi ở phút 29, cuộc đối đầu nóng lên với nhiều pha vào bóng phi luật của hai đội. Trận đấu phải dừng gần năm phút để bình ổn cuộc hỗn loạn của cầu thủ, xuất phát từ pha va chạm giữa Quang Hải và Chí Hùng. Ban huấn luyện chủ nhà đã phản ứng dữ dội khi Chí Hùng bị thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút 38. Đồng Tâm Long An – Nam Định 1-0: Tân binh Silva ghi bàn duy nhất ở phút 30 cho Gạch. Phút 60, Nam Định có quả phạt đền 11 m nhưng Amaobi lại đưa bóng lên trời.