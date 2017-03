Vòng 19 giải bóng đá hạng nhất: Chạy trụ hạng

Đang xếp vị trí thứ bảy, khoảng cách kém 1 điểm so với đội nhì bảng SCQ Bình Định sẽ là động lực giúp thầy trò Vital quyết tâm giành trọn 3 điểm trước TP.HCM. Tuy đang trên đà tụt dốc và rất cần điểm trụ hạng nhưng với sự trở lại của “ngòi nổ” De Jesus ở trung tuyến, đội bóng Sài thành không dễ bị cựu binh V-League bắt nạt như trận thua 1-3 lượt đi.

Bị cuốn vào cuộc chiến giành ngôi nhì bảng, cuộc so tài XSKT Cần Thơ tiếp HV An Giang dự báo sẽ rất quyết liệt. Trận sẩy chân vòng trước buộc HV An Giang chiều nay phải có điểm hòng đeo đuổi tham vọng thăng hạng. Đội khách vắng Mai Đình Thi trong khi chủ nhà mất hai chân sút Thanh Vũ, Phương Tâm vì án thẻ.

Ở tình cảnh tương tự, QNK Quảng Nam sân nhà tiếp đối thủ khó chịu Than Quang Ninh. Mặc dù thiếu sự phục vụ của Văn Lâm (thẻ đỏ), Võ Tiến Thành (ba thẻ vàng) nhưng mức thưởng 500 triệu đồng/trận thắng sẽ là liều doping giúp chủ nhà lấy trọn 3 điểm trước đối thủ vốn rất thất thường mỗi khi đá sân khách.

Hành quân ra thủ đô gặp Trẻ BĐ Hà Nội, SQC Bình Định nhiều cơ hội kéo dài chuỗi thành tích ấn tượng. Khó có thể ngờ, trợ lý Nguyễn Văn Hùng có thể giúp SQC Bình Định dễ dàng bỏ túi 6 điểm (chỉ sau hai trận) khi bất ngờ ngồi vào ghế HLV tạm quyền. Chiến tích tưởng rất đơn giản nhưng trước đó, những người tiền nhiệm dù nhiều kinh nghiệm Hoàng Gia hay Trần Kim Đức vẫn không làm được.

Cùng đua suất trụ hạng với TP.HCM, chiều nay TDC Bình Dương sân nhà có trận đấu khó tiếp đội đầu bảng Hà Nội. Đồng cảnh ngộ trên sân Chi Lăng, đội chót bảng Fico Tây Ninh ít cơ hội có điểm trong chuyến làm khách gặp Trẻ SHB Đà Nẵng.

Kém hấp dẫn nhất vòng này là cuộc đọ sức giữa hai đội láng giềng XSKT Lâm Đồng và Đồng Nai bởi cả hai đều không có mục tiêu rõ ràng.

MQ