Vòng 19 giải hạng nhất: ĐT Long An nhảy lên nhì bảng

Người cũ của V-League, ông Francisco Vital, tiếp quản ĐT Long An khi ở nhóm đáy bảng xếp hạng khiến nhiều người ái ngại cho mục tiêu trở lại mái nhà xưa. Do thời gian gián đoạn khá lâu với bóng đá Việt Nam, ông thầy người Bồ bị đặt trong hoàn cảnh nước xa không thể cứu lửa gần. Thế mà thật bất ngờ, ĐT Long An dưới thời Vital đá năm trận đã thắng bốn, bay bổng lên nhì bảng xếp hạng (30 điểm).

Trong số các “nạn nhân” của ĐT Long An, ngoài HV An Giang được xếp hạng ngang tầm, các đối thủ còn lại TDC Bình Dương, Fico Tây Ninh, TP.HCM đều thuộc dạng dưới cơ. Bên cạnh đó, việc những đối thủ tranh suất thăng hạng trực tiếp chạm trán rồi kìm chân nhau, tạo cơ hội cho đội bóng của bầu Thắng thăng hoa.

Tuy nhiên, để chứng minh giá trị của mình cũng như tài điều binh của HLV Vital, ĐT Long An phải vượt qua Hà Nội ở vòng đấu tới. Khi đó, họ nhờ vận đỏ hay nội lực sẽ có lời giải đáp.

Trong khi đó, SQC Bình Định (29 điểm) chỉ có diễm phúc lên ngôi nhì bảng ở vòng trước đã tụt xuống hạng ba khi đối thủ dưới cơ Trẻ BĐ Hà Nội cầm chân 1-1.

Cùng khát khao suất thăng hạng, QNK Quảng Nam (27 điểm, hạng 8) sân nhà bị Than Quang Ninh (28 điểm, hạng 5) chia điểm sau trận hòa 1-1. Trận đấu rất nóng khi trọng tài Nguyễn Tấn Lê bỏ qua quả 11 m của chủ nhà (Annas bị kéo ngã trong vòng cấm) và cuối trận, Đức Nhật, Trọng Hòa của chủ nhà nhận thẻ đỏ. Tổ trọng tài phải rời sân dưới sự giám sát của công an trước sự quá khích của khán giả xứ Quảng.

Cùng tỉ số hòa 2-2, hai cặp đấu XSKT Cần Thơ (28 điểm, hạng 4) - HV An Giang (28 điểm, hạng 6), XSKT Lâm Đồng (26 điểm, hạng 9) - Đồng Nai (28 điểm, hạng 7) an toàn khu vực giữa bảng xếp hạng.

Ở nhóm cuối, Fico Tây Ninh sân khách đánh bại Trẻ SHB Đà Nẵng 1-0, mở ra hy vọng tranh suất trụ hạng. Cùng thời điểm, đối thủ cạnh tranh TDC Bình Dương gặt thất bại 1-2 trước đội đầu bảng Hà Nội.

Cuộc đua trốn rớt hạng sẽ rất khốc liệt giữa TP.HCM (17 điểm, hạng 12), TDC Bình Dương (17 điểm, hạng 13), Fico Tây Ninh (14 điểm, hạng 14).

MINH QUANG