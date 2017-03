Vòng 19 V-League: Chơi tennis ở sân Vinh

Một trận thắng cho chủ sân Vinh là điều dễ xảy ra nhất nhưng khó có thể tưởng tượng hiện tượng Đồng Tháp lại để thủng lưới sáu bàn trước khi có hai bàn gỡ không thấy danh dự.

Chiều qua, SL Nghệ An không hay hơn những trận trước. Không hẳn vì vắng thủ lĩnh Huy Hoàng (thẻ phạt) mà vì Đồng Tháp đã đánh mất mình ở một trận cầu họ không có một chút sinh khí lẫn động lực nào.

Số phận của đội khách đã được định đoạt ngay ở hiệp một, với các pha ghi bàn của Fagan, Hodges và Hoàng Helio (11 m) thật dễ dàng. Cả hiệp hai vẫn là màn độc diễn tưng bừng của SL Nghệ An và lần lượt Fagan ghi bàn thứ hai cho mình, Hodges hoàn tất cú hat trick hạ gục đối thủ bằng một ván tennis. Đồng Tháp gỡ hai bàn muộn nhờ trung vệ Sơn Hà dùng tay chơi bóng bị thẻ đỏ, giúp Samson gỡ một bàn trên chấm 11 m và Felix rút ngắn 2-6, khép lại một trận thua xấu hổ cho đội khách (lượt đi từng thắng 3-2).

Hodges lập hat trick trong khi Samson dù có bàn thắng vẫn xấu hổ vì trận thua như một ván tennis. Ảnh: BÁ CHÂU - X.HUY

Thầy trò Nguyễn Hữu Thắng càng hả hê hơn bởi trên sân Hàng Đẫy, đối thủ đang đeo bám mình là SHB Đà Nẵng lại trượt chân trước Hà Nội ACB với tỉ số 1-2.

Chiêu phản ứng trọng tài của thầy trò Lê Huỳnh Đức chiều qua không có tác dụng khi Lucas mở điểm cho chủ nhà mà khách nghi là việt vị. Vẫn là Lucas dằn mặt SHB Đà Nẵng với bàn thứ hai, trước khi khách gỡ gạc một bàn từ chấm phạt 11 m do Dembele thực hiện.

Cái nấc cụt của thầy trò Huỳnh Đức ngày càng cho thấy sự bình thường hóa của nhà cựu vô địch và rõ ràng đối thủ lớn nhất của đội bóng bầu Hiển là chính họ chứ không hẳn thách thức từ SL Nghệ An.

V-League càng về cuối càng khó lường trong sự hợp lý đến khó tin. V. Hải Phòng rất cần điểm đã thắng Thanh Hóa sắp cập bến an toàn 2-1 ở thế hơn người. Kịch tính nhất là tình huống Da Silva ở phút 65 bị truất quyền thi đấu do đánh nguội đối thủ khiến Thanh Hóa lâm vào thế 10 đánh 11. Thế nhưng chỉ 2 phút sau, khách lại mở điểm do công của Đình Tùng. 6 phút cuối trận càng dâng trào kịch tính khi lần lượt Bật Hiếu và Thiago ghi bàn giúp V. Hải Phòng lội ngược dòng thật ngoạn mục.

K. Khánh Hòa vẫn chưa thoát ra khỏi chuỗi thất bát khi tiếp tục ngã ngựa trên sân của V. Ninh Bình. Cái thua làm K. Khánh Hòa sa lầy sau cơn khủng hoảng với sáu trận thì có đến năm thua. Chủ nhà vắng hai tay săn bàn Việt Thắng và Hoàng Max nhưng đã có Gustavo tỏa sáng với bàn duy nhất ở phút 30. Trận thua đã dìm K. Khánh Hòa xuống áp chót bảng và từ một kẻ phá bĩnh ở lượt đi dần rơi vào thế cá nằm trên thớt.

+ B. Bình Dương - ĐT Long An: 2-1. Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng không đội trời chung có đến ba quả phạt đền thành công. Khách hai lần bị dẫn đều xuất phát từ hàng thủ quá vụng về khi Minh Thông để bóng chạm tay và lão tướng Văn Giàu phạm lỗi trong vòng cấm. Hai quả phạt đền trong hiệp hai đều ghi tên tác giả Leandro và mãi đến phút bù giờ, Lê Tostao mới gỡ một bàn cũng từ chấm 11 m. Bảng xếp hạng: 1. SL Nghệ An (39 điểm); 2. SHB Đà Nẵng (32); 3. Hà Nội T&T (31); 4. Thanh Hóa (29); 5. B. Bình Dương (28); 6. Đồng Tháp (27); 7. NaviBank SG (26); 8. HA Gia Lai (24); 9. V. Ninh Bình (23); 10. V. Hải Phòng (23); 11. Hà Nội ACB (22); 12. HP Hà Nội (21); 13. K. Khánh Hòa (19); 14. ĐT Long An (18).

