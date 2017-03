Vòng 2 giải Bóng chuyền châu Á: Quyết chiến nơi “tử địa”!

Thời thế đổi thay và bóng chuyền không là ngoại lệ, lối phòng thủ cũ “số 6 tiến” đã phải biến đổi thành “số 6 lùi” khi những “khủng long” xuất hiện và người chợt nhận ra tư duy mới đi liền các kỹ thuật lớn với những tính từ cao, xa, mạnh hơn là nhuyễn, khéo.

Bằng cách này, Nhật Bản và Hàn Quốc đã trình bày trận đấu hay nhất vòng 1, kéo dài đúng 121 phút.

Đội Nhật hạng 6 thế giới, tuy chưa thành công ở Grand Prix 2009 nhưng hình ảnh những nữ võ sĩ đạo xả thân trên sàn đấu vẫn còn lấp lánh. Ngôi sao Takeshita nổi lên như một huyền thoại, người chị cả 32 tuổi của họ chỉ cao 1,59 m, song đã 225 lần lên tuyển, 12 lần dự trận Olympic và bảy lần thi đấu giải thế giới.

Bộ ba Kurihara Megumi (1), Kimura Saori (12) và Sakashita Maiko (18) xấp xỉ 1,90 m, thay nhau kiểm soát khu giữa lưới bằng kỹ thuật đánh chồng và chắn đôi, thậm chí là chắn ba ở giữa lưới.

Nhật Bản thắng 3-0, lộ mặt ứng viên vô địch.

Đúng 30 phút sau, trận đấu mong chờ giữa tuyển Việt Nam và Kazakhstan đã bắt đầu.

Các “chân dài” của đội khách tiếp tục uy hiếp đối phương dù bạn không mấy nhanh nhẹn, ít biết chắn bù, song rất cừ trong tranh chấp ở số 3, biết nhảy chắn chậm đúng “sách”. Còn chủ nhà, sau 15 điểm của hiệp hai, “VIP” Ngọc Hoa mới ghi được một điểm ở võ sở trường. Dàn chắn của đội tuyển Việt Nam thường mất điểm với Kustko, G. Olga, M. Inna, đều ở đấy, song Ngọc Hoa, Bùi Huệ đã bừng tỉnh, liên tục ghi điểm để kết thúc hiệp hai ở tỷ số 25/27. Không còn gì để mất, các cô gái Việt Nam đã thi đấu rất bốc, dẫn điểm liên tục với những tràng pháo tay của khán giả. Dẫn 22/18, bị gỡ hòa 22/22, rồi 23/23 song đội tuyển Việt Nam đã kịp lấy hiệp thắng đầu tiên trước hạng 13 thế giới với tỷ số 25/23, trong đó 4/5 điểm gỡ của hai bên đều ở chân số 3. Trong hiệp bốn, đội tuyển Việt Nam đã rất cố gắng song lực bất tòng tâm, đội bạn đã vượt lên và thắng 25/17, kết thúc một trận đấu nhiều bài học cho bóng chuyền Việt Nam trong chặng đường tới.

Rõ ràng là giải châu Á khác hẳn Grand Prix ở sự dày đặc những lần bật nhảy ở khu giữa lưới. đó là sự khác biệt về đẳng cấp của châu lục và thế giới khi những cầu thủ Brazil, Nga, Mỹ, Hà Lan... là diễn viên chủ yếu. Hay thì hay đấy, châu lục vẫn chưa là thế giới cho dù nhà thi đấu vẫn vang vọng giai điệu We Are the World bất tử!