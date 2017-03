Vòng 2 giải hạng nhất - Cúp Sino 2009: Tướng Vinh lo sập bẫy ở Hoa Lư

Nhiệm vụ của ông Vinh là không được thua, nhất là trước đối thủ tranh chấp trực tiếp suất thăng hạng. Trận đấu được quan tâm nhất vòng đấu này sẽ được VTV3 trực tiếp lúc 16 giờ.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều qua, HLV Thành Vinh bộc bạch: “Chủ nhà có nhiều lợi thế hơn chúng tôi từ yếu tố sân nhà đến lực lượng nội binh lẫn ngoại binh, trong khi chúng tôi chỉ có trong tay các cầu thủ chỉ ở mức trung bình khá. Tuy nhiên, đấy không phải là điều đáng sợ. Tôi sẽ truyền lửa quyết tâm cao nhất để các học trò tiếp tục củng cố thứ hạng cao trên bảng tổng sắp...”.

Chuẩn bị cho trận then chốt này, đội khách Hòa Phát mất trụ cột Công Mạnh (chấn thương). Ông Vinh đang chú ý đến những cái tên như Đình Vinh, Lương Phúc hoặc Đình Hoàn để thay thế.

Bên kia chiến tuyến, đồng nghiệp Đoàn Minh Xương xem ra thuận lợi hơn ông Vinh lại có trong tay hai cầu thủ đã nhập tịch Việt Nam là thủ môn Mykola và Maxwell với hai cái tên Việt ấn tượng là Đinh Hoàng La và Đinh Hoàng Max. Ngoài ra, các hảo thủ từng chinh chiến mặt trận V-League như Cao Tùng A Vĩ, Hà Hoàng Đảm, Sỹ Mạnh, Minh Nghĩa, Trọng Bình, Tấn Điền hay Cảnh Nam luôn để lại dấu ấn khi ra sân. Bên cạnh đó, chân sút Suleiman hai lần sút tung lưới Than Quảng Ninh là mối hiểm họa khôn lường đối với hàng thủ Hòa Phát. Không mạnh miệng tuyên bố đánh bại Hòa Phát HN nhưng HLV Đoàn Minh Xương thẳng thừng rằng ông sẽ giao quyền lại cho người xứng đáng nếu không đưa được Vissai Ninh Bình nằm trong nhóm thăng hạng.

Ngoài trận cầu đinh này, vòng hai còn có các trận đấu đáng chú ý giữa Bình Định - Huda Huế (sân Quy Nhơn), Hà Nội ACB - Than Quảng Ninh (sân Hàng Đẫy), NHS Quảng Nam gặp Quảng Ngãi (sân Tam Kỳ). B.Đồng Nai - AĐ An Giang (sân Biên Hòa), H.Cần Thơ - TPK Tiền Giang (sân Cần Thơ), Sài Gòn Hải An United - Tây Ninh (sân Thống Nhất).