Vòng 2 giải hạng Nhất: Trận đấu của hai gã nhà giàu

T&T đã có trận đấu khai mạc tệ hại trước đội chủ nhà Huda Huế (1-1). Trước một đội bóng còn đang bâng khuâng về tương lai “chưa biết đi đâu, về đâu” như đội bóng cố đô nhưng các cầu thủ bạc tỷ như Dương Hồng Sơn, Lê Văn Thành, Long Giang, Văn Sĩ Sơn, Đoàn Hoàng Sơn… và các ngoại binh Brazil đã không thể hiện được giá trị của mình, đành lặng lẽ rút khỏi Huế với 1 điểm may mắn.

Trở về Hà Nội, mục tiêu số 1 của T&T không chỉ là 3 điểm mà còn là lấy lại niềm tin của người hâm mộ bằng một lối chơi coi được dù đối thủ là ai. Đặc biệt là trận đấu của vòng đấu thứ 2 này, đối thủ của T&T lại là Vinakansai Ninh Bình, đội bóng cũng chi tiền “nhiều tỷ” như T&T để thực hiện giấc mơ “ăn xổi” - lên hạng.

Hai đội bóng chăm chăm sở hữu 1 trong 2 chiếc vé thăng hạng chính thức tất nhiên là phải “tiêu diệt” nhau để giành ưu thế, đó là quy luật. Vì vậy trận đối đầu này hứa hẹn sẽ rất gay cấn và khó có thể dự đoán kết quả trước khi tiếng còi của trọng tài kết thúc trận đấu.

Một điểm khác khiến các cầu thủ T&T “sôi” lên, ấy là trận khai mạc, khi T&T chỉ có 1 điểm mang về thì Vinakansai NB lại có những 3 điểm. Họ đã chiến thắng 3-1 trước Than Quảng Ninh 3-1, đội bóng ở mùa giải hạng nhất 2007 đã cạnh tranh 2 tấm vé thăng hạng chính thức đến tận phút cuối cùng.

Có vẻ như trong mắt người hâm mộ, T&T không được đánh giá cao như Vinakansai NB. Đội bóng “cầu thủ hạng chuyên nhưng chất lượng hạng nhất” T&T đang là đề tài bàn luận của các nhà chuyên môn và báo chí về đường đi, nước bước “không qua giai đoạn quá độ” của mình bằng mục tiêu 2 năm lên 2 hạng.

Họ đã rầm rộ tuyển quân khiến thị trường chuyển nhượng cầu thủ VN nóng lên trông thấy, ấy vậy nhưng đội bóng vẫn chỉ là tập hợp những cái tên mà thôi, còn chất lượng chuyên môn có lẽ vẫn chưa đến… điểm rơi!

Lực lượng Vinakansai NB không bằng T&T, chính HLV Vũ Trường Giang đã khách quan nhận phần yếu về mình.

Tuy nhiên chiến thắng trước Than QN lại như một liều “doping” mạnh khiến ông Giang hồ hởi nói: “bây giờ thì đội tạm ổn rồi”. Trước 1 trận đấu lớn – trận đối đầu giữa 2 “bác” nhà giàu, sự “tạm ổn” của Vinakansai NB là dấu hiệu tốt.

Vì vậy không có lý do gì HLV Vũ Trường Giang không đặt mục tiêu lấy ít nhất 1 điểm trên sân Hàng Đẫy. Trong trận gặp Than QN, Vinakansai NB đã rơi vào tình trạng “may hơn khôn”. Than QN chơi hay hơn, có nhiều quả sút đập xà, đập cột chứ không phải chỉ tấn công chung chung.

Tuy “may là chính” nhưng so với cái may có được 1 điểm của T&T trước Huda Huế thì Vinakansai NB vẫn có vẻ “sáng nước” hơn nhiều. Qua được cái “dớp” Than QN, tâm lý của các cầu thủ Vinakansai đang rất tốt và đó là điềm lành đối với thầy trò HLV họ Vũ.

Hai cầu thủ ngoại của Vinakansai NB chơi ấn tượng hơn hẳn 2 cầu thủ Brazil của T&T, đặc biệt là khả năng dứt điểm, mặc dù 1 trong 2 tiền vệ ấy có giá chuyển nhượng đến 100.000 USD (Cristiano).

Hai cầu thủ ngoại của T&T cũng chơi ở hàng tiền vệ, vậy là trận chiến T&T – Vinakansai NB là cuộc tranh chấp khu trung tuyến của 4 cầu thủ ngoại và các vệ tinh người Việt.

Nếu lấy chất lượng chuyên môn 2 trận đấu khai mạc của 2 đội làm dữ liệu đánh giá khả năng giành phần thắng ở trận đấu này thì 50:50 là tỉ lệ hợp lý. Dù có lợi thế sân nhà nhà nhưng khán giả Hà Nội còn thưa thớt với 2 đội chuyên nghiệp HN.ACB và HP.HN thì T&T cũng chẳng được lợi gì.

Có thể chất lượng chuyên môn của trận đấu không cao nhưng rất nhiều khả năng trận đấu sẽ “nóng”. Văn Sĩ Sơn của T&T sẵn sàng… ra chưởng như vẫn làm ở giải VĐQG và đó là “ngòi nổ” cho những cầu thủ khác vốn từng chơi ở V-League.