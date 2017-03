Vòng 21 giải hạng nhất: Đá trên bàn nhiều hơn trên sân

3 điểm tuy có thể giúp TP.HCM tạm thoát khỏi vị trí chót bảng xếp hạng nhưng cùng lúc đó, đại kình địch cạnh tranh suất rớt hạng Tiền Giang cũng dễ dàng đả bại đội bóng giữ chuỗi kỷ lục 13 trận bất bại - Than Quảng Ninh 3-0, khiến cuộc đua vốn đã gay cấn càng trở nên khốc liệt hơn ở những vòng đấu cuối.

Tuấn nhím cáo bệnh “từ quan” ở Cần Thơ, về chung vai gánh vác vực dậy đoàn quân rệu rã với mục tiêu giúp đội nhà trụ hạng nhưng xem ra ông Tuấn chưa lường hết được những cái “bắt tay” sau hậu trường. Trong khi TP.HCM trầy trật bảo vệ thành quả của Ngọc Tùng (ghi bàn phút thứ 10) tại Mỹ Đình thì ở hậu cứ phương Nam, á quân bảng xếp hạng Than Quảng Ninh lại gục ngã dễ dàng trước một Tiền Giang khát điểm bằng ba bàn thắng của Din (phút 31 và 58) và Thanh Hải (phút 78).

Than Quảng Ninh bỗng dưng dở đều và thua Tiền Giang trong trận cầu “từ thiện”. Ảnh: QUANG THẮNG

Một khi đã không thể kiểm soát được tình hình, mục tiêu đưa TP.HCM thoát hiểm vào phút chót sẽ cực khó đối với tân HLV Lư Đình Tuấn.

Sau vòng đấu 21, 2,5 suất thăng hạng vẫn chưa thể ngã ngũ khi ba đối thủ tham chiến tiếp tục tích lũy được điểm số. Ngoài Than Quảng Ninh trắng tay tại Mỹ Tho, An Giang đã buộc Hà Nội ACB cưa điểm sau cú lội ngược dòng thủ hòa 1-1. Giành thêm 1 điểm, Hà Nội ACB duy trì vững vàng ngôi đầu trong khi Bình Định thắng Cần Thơ có 33 điểm bám đuổi quyết liệt Than Quảng Ninh (34 điểm), giành vị trí thứ ba tổng sắp.

Đánh bại TDC Bình Dương ba bàn không gỡ, Huda Huế ngoi lên đứng hạng chín. Cùng lúc trận hòa chủ nhà Quảng Nam 0-0, Tây Ninh vượt mặt, đẩy Cần Thơ tụt một bậc trên bảng xếp hạng.

Dự báo cục diện sẽ tiếp tục rối ren với những diễn biến khó lường do đấu trên bàn nhiều hơn trên sân.

MINH QUANG