Vòng 21 giải hạng Nhất: Lớn thắng bé!

Trên sân Cao Lãnh, chiến thắng “năm sao” của các cầu thủ Đồng Tháp trước TN-TB Quảng Ngãi như cố xua đi những bất hòa trước đây. Với ba điểm này, CS Đồng Tháp kịp thời đeo bám kình địch T&T Hà Nội trong cuộc chiến giành suất thăng hạng.

Trong cuộc chạm trán với AĐ An Giang tại Long Xuyên, Huda Huế mất người ngay phút thứ tám sau cú vồ chân đối phương của thủ môn Đức Hạnh. Thẻ đỏ và quả 11 mét phạt đội khách. HLV Đoàn Phùng than vãn chiếc thẻ đỏ là quá nặng dù quả 11 mét ấy không thành bàn. Mất người, Huda Huế thủng lưới ba bàn khiến cuộc đua giành suất play-off với Quân khu 4 (hạ gục Tây Ninh 2-0) và Cần Thơ (đội vừa đánh bại Than Quảng Ninh 2-0) càng trở nên xa vời.

Ở nhóm cuối bảng xếp hạng, Quân khu 7 tiếp tục chôn chân tại chỗ sau tỷ số thua 0-1 trước V. Ninh Bình, bàn thắng do Amaobi lập công phút 33. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo lắm tài nhiều tật này sau bảy trận đấu trong màu áo V. Ninh Bình. Vòng 21 khép lại không có nghi án nào mở ra!