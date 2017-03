Vòng 22 giải hạng nhất: ĐT Long An chạy đua vô địch

Cùng cạnh tranh suất trụ hạng, TP.HCM (20 điểm) có chuyến làm khách trắng tay sân XSKT Lâm Đồng (30 điểm) với thất bại 0-1. Vị trí thứ 13 áp chót bảng phản ánh đúng nội lực bết bát của đại biểu TP.HCM sau 22 trận mới biết thắng có bốn, ít nhất trong số 14 đội dự giải.

Tạo khoảng cách hơn một trận thắng so với ba đội chót bảng, BĐ Trẻ Hà Nội (hòa Than Quảng Ninh 1-1) 25 điểm có thể an tâm cho mục tiêu trụ hạng.

Trên đầu bảng, ĐT Long An (39 điểm) tiếp tục chuỗi trận thắng thứ bảy hạ XSKT Cần Thơ 3-1, trụ vững ngôi á quân. Thầy trò HLV Vital gia tăng khả năng cạnh tranh ngôi vô địch với Hà Nội (hòa SQC Bình Định 1-1) ở bốn vòng đấu cuối.

Hai trận còn lại, Đồng Nai (35 điểm) sân nhà hòa HV An Giang 0-0 trong khi QNK Quảng Nam (31 điểm) chia điểm Trẻ SHB Đà Nẵng 1-1.

MINH QUANG