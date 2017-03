Vòng 22 giải hạng Nhất quốc gia: Của Cesar trả lại Cesar

Chân sút Amaobi từng làm mưa làm gió ở V-League giờ trong màu áo Vinakansai Ninh Bình đã tả xung hữu đột nhưng cuối cùng phải chịu thua thủ môn trẻ của đội tuyển quốc gia Tấn Trường chơi thật xuất thần.

Ngược lại thì ở đầu bên kia, chân sút Minh Hưng đã hoàn thành cú đúp cho Đồng Tháp, rồi Mahmoud góp một bàn làm nên chiến thắng “ba sao” của Cao su Đồng Tháp.

Thua trận này, giấc mơ lên chuyên của Ninh Bình trở nên xa vời vợi.

Trận thắng quan trọng giúp Đồng Tháp trở lại ngôi đầu với 46 điểm khi cùng thời điểm ấy T&T Hà Nội thua 0-1 trước Cần Thơ và Quân khu 4 thắng Đồng Nai 3-0 ngay trên sân khách.

T&T Hà Nội từ vị trí thứ nhất rơi xuống thứ ba với 43 điểm để Quân khu 4 (44 điểm) soán ngôi với vị trí thứ nhì.

Chiến thắng ấn tượng trên sân khách giúp Quân khu 4 có những lợi thế rất lớn để duy trì giấc mơ lên chuyên mà có thể thoát cả suất play-off với đội thứ 12 của V-League.

Kết quả các trận còn lại Than QN - SHS Tiền Giang 1-1, Tây Ninh - Quân khu 5 3-1, TN.TB Quảng Ngãi - An Đô An Giang 3-1

Chiều nay sẽ diễn ra trận đấu muộn còn lại giữa Huda Huế và Quân khu 7.