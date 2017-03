Vòng 23 V-League, CLB TP.HCM - ĐTLA (2-0): Khét lẹt!

Các trận đấu chiều nay Hoàng Anh Gia Lai - Thể Công (VTV3 trực tiếp lúc 16 giờ): Thể Công vẫn chưa trụ hạng an toàn và đang “bệnh” lại phải lên phố núi gặp Hoàng Anh Gia Lai không thể thua. Khách không có lực lượng mạnh nhất khi Ngọc Duy và Xuân Thành bị đau nặng phải nghỉ. Thủ môn Mạnh Hà chưa chắc kịp hồi phục trong khi Bảo Khanh không có phong độ cao do chấn thương. Hoàng Anh Gia Lai vắng mỗi Lee Nguyễn do thẻ phạt nhưng thành phần còn lại vẫn thừa sức lấy điểm để tìm đường thoát thân như đã từng thắng 2-1 ở lượt đi. Thanh Hóa - Quân khu 4 (VCTV3 trực tiếp lúc 16 giờ 30): Chủ nhà chỉ còn một chút hy vọng đào thoát và ở cái thế còn nước còn tát, rất khó cho khách làm nên chuyện. Đà Nẵng - Nam Định (16 giờ 30): Thầy trò Lê Huỳnh Đức chỉ cần một điểm để trở thành tân vương V-League trước ba vòng đấu và Nam Định cũng chỉ mong lấy một điểm. T&T Hà Nội - Bình Dương (VTC3 trực tiếp lúc 16 giờ 30): Hai đội có cùng 34 điểm và đều khao khát giành nhau chức á quân sẽ tái ngộ rất hấp dẫn. Cả hai đều có đội hình mạnh và đồng đều nhưng căng quá rất dễ hòa. Khánh Hòa - Hải Phòng (15 giờ 30): Chủ nhà không thể thua để cứu mình và vớt vát lại lòng tin đã rơi rớt ở sân khách quá nhiều. Sông Lam Nghệ An - Đồng Tháp (17 giờ): HLV Nguyễn Văn Thịnh đã dưỡng sức hầu hết át chủ bài ở cúp quốc gia chỉ để chơi lấy thành tích ở V-League. Cửa thua cho khách rộng hơn. GIA HUY