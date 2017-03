Vòng 24 V-League: Ba trận chung kết của Huỳnh Đức!

Các cặp đấu còn lại + Đồng Tâm Long An - Thanh Hóa: Khách thoải mái và có quyền... thua do vẫn còn hơn hai đội xếp sau bốn điểm trong khi chủ nhà rất muốn thắng để chen chân vào tốp ba. + Thể Công - Khánh Hòa (VCTV3 trực tiếp 16 giờ): Chủ nhà không thể thua nữa khi lòng tin của giới hâm mộ đã xuống rất thấp. + Hải Phòng - Hà Nội ACB (VTC3 trực tiếp 16 giờ): Không ai cứu người “đã chết” và cuộc đối đầu này thầy trò Vương Tiến Dũng sẽ tiễn đội Hà Nội thứ hai xuống hạng mùa tới. + Bình Định - Sông Lam Nghệ An: Nhiều khả năng SL Nghệ An sẽ không qua nổi tại Quy Nhơn khi Bình Định rất cần điểm, còn Sông Lam lại có lý do: hết người. + Hoàng Anh Gia Lai - Bình Dương (VTV3 trực tiếp 16 giờ): Sức chiến đấu và khát khao của khách cao hơn hẳn nhưng sẽ rất khó khăn nếu Gỗ căng ra vì tức nhau tiếng gáy. GH