Vòng 25 giải hạng nhất: Gió có đảo chiều?

Hai lượt cuối, giờ đấu được ấn định đồng loạt 15 giờ 30 trên các sân cỏ cả nước sẽ giúp tránh được những tiêu cực khi các đối thủ đã hoàn thành mục tiêu có điều kiện “làm kinh tế”.

Sân Long Xuyên, An Giang - Kienlongbank Kiên Giang: Thái độ của chủ nhà sẽ quyết định

Trên thực tế, nếu chủ nhà hạ gục đối phương thì họ vừa trả được món nợ thua 2-5 lượt đi, vừa có cơ hội chạm tay vào suất nhì bảng. Tuy nhiên, khi Kienlongbank Kiên Giang thất thủ thì đấy lại là cơ hội tốt cho SQC Bình Định (làm khách TP.HCM) vượt mặt đối thủ. Cả An Giang lẫn SQC Bình Định vốn rất lớn tiếng thăng hạng bằng mọi giá nhưng nhìn cách họ thi đấu lúc trồi lúc sụt thì đội bóng của HLV Lại Hồng Vân xứng đáng lên chơi V-League hơn cả.

Trận này chủ nhà vắng cùng lúc hai trụ cột Duy An, Phương Duy trong khi khách hội đủ tinh binh. Tuy nhiên, chính thái độ của chủ nhà An Giang sẽ quyết định nhiều đến kết quả trận đấu và chiếc vé thứ hai lên chuyên nghiệp.

SQC Bình Định khi hưởng sái nhà vô địch sẽ thi đấu ra sao trước TP.HCM đang ở thế cùng đường? Ảnh: XUÂN HUY

Sân Thống Nhất, TP.HCM - SQC Bình Định: Chủ nhà có điểm

Xếp vị trí thứ 10 với 28 điểm nhưng TP.HCM vẫn có thể rớt hạng nếu các đối thủ phía dưới cùng vùng lên mạnh mẽ. Áp lực trụ hạng của chủ nhà cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc đua giành suất lên chuyên của SQC Bình Định nhưng có vẻ như đội bóng đất võ “làm màu” nhiều hơn là họ có khát vọng lên chuyên thực sự. Nếu yếu tố thứ hai xảy ra, trận đấu được dự báo hấp dẫn sẽ trở nên hòa nhã và phần thắng có thể nghiêng về TP.HCM. Trận này, HLV Siminic tiếp tục vắng mặt trong khu vực chỉ đạo trong khi ở trên sân vắng Kim Long và Otipe do thụ án thẻ.

SQC Bình Định đã đỏ trong lượt đấu trước với Sài Gòn Xuân Thành nhưng chắc chắn gặp TP.HCM đang cần điểm để trụ hạng thì cửa thành sẽ không mở toang như đã từng được hưởng với nhà vô địch.

Đây cũng là trận đấu được xem là “chung kết” của chủ nhà vì đã không còn đường lùi, còn SQC Bình Định thì vừa đá, vừa ngóng tin ở sân Long Xuyên.

BHTS Quảng Nam - Nam Định: Ai đi, ai ở?

Hai đội tranh chung kết ngược nhưng cái chết có thể lây sang Fico Tây Ninh (làm khách sân Cần Thơ). Vòng 23, Nam Định bất ngờ vớ được phao cứu sinh nhờ chiến thắng 2-1 An Giang sân nhà. Trận thắng tạo động lực để thầy trò Nguyễn Ngọc Hảo tiếp tục còn nước còn tát trước khi về sân nhà bỏ túi tiếp 3 điểm trận cuối gặp đội bóng đã rớt hạng Huda Huế. Tuy nhiên, với việc chỉ cần thêm 3 điểm nữa để an toàn, BHTS Quảng Nam sẽ dễ đá hơn so với các cầu thủ thành Nam. Nam Định có hai năm rớt liền hai hạng hay không tùy thuộc hết vào việc họ có dốc hết lưng vốn ở trận này.

XSKT Cần Thơ - Fico Tây Ninh: Có thể cả hai cùng dẫn nhau trụ hạng

Làm khách trên sân đội không còn mục tiêu KT Cần Thơ thực sự là vận may đối với thầy trò Phạm Anh Tuấn, nhất là khi ở hàng công, đội khách vắng chân sút chủ lực Rodrigo (ghi 5/31 bàn thắng). Phía chủ nhà cũng thiếu sự phục vụ của Nguyễn Văn Quân (án thẻ). Với HLV Huỳnh Ngọc San, nhiệm vụ đưa XSKT Cần Thơ trụ hạng đã thành công và phần việc còn lại đang được người đồng nghiệp Anh Tuấn cố hoàn tất.

Ngoài bốn trận đấu đáng chú ý kể trên, vòng 23 còn ba cặp đấu mang tính thủ tục là Sài Gòn Xuân Thành gặp Đồng Nai, Huda Huế tiếp Hà Nội và Than Quảng Ninh làm khách trên sân của TDC Bình Dương.

MINH QUANG