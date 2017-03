Vòng 3 giải hạng Nhất: Tranh thủ kiếm quà tết

XSKT Lâm Đồng tiếp ứng viên vô địch SQC Bình Định - đội bóng đang lâm vào khủng hoảng khi qua hai trận chỉ giành vỏn vẹn 1 điểm (hòa Trẻ SHB Đà Nẵng sân nhà). HLV Hoàng Gia tuy rất thành công ở vai trò trợ lý đội tuyển lẫn đội tuyển trẻ nhưng lần đầu cầm cương vị thuyền trưởng một CLB miền Trung, ông chưa thể hiện được nhiều ngoài trận tiếp NaviBank SG ở Cúp Quốc gia.

Trong khi chủ nhà đang phấn khích sau chuỗi mạch bất bại, lại được thi đấu trên sân nhà cùng mặt cỏ nhân tạo và khí hậu loãng vùng cao nguyên, rõ ràng mọi bất lợi nghiêng hẳn về phía đội bóng đất võ. Cùng với việc sở hữu chân sút Suileman hợp cùng hai mũi tiến công Alex và Anthony, XSKT Lâm Đồng rất rộng cửa giành trọn 3 điểm làm quà tết.

TDC Bình Dương nhảy cao hơn nhưng lại đang lận đận ở nhóm cuối. Ảnh: XUÂN HUY

Trong khi đó, ĐT Long An khiến người hâm mộ hoài nghi bởi phong độ phập phù của họ sau trận hòa đối thủ dưới cơ TDC Bình Dương. Nếu chưa thể biến Long An thành sân nhà đúng nghĩa, đội bóng của bầu Thắng khó có thể cạnh tranh hai suất thăng hạng trực tiếp, thậm chí phải đi tàu cuối từ vé play-off. Tuy nhiên, trước Fico Tây Ninh mất cùng lúc hai trụ cột Ngọc Nam và Quang Thi (thẻ phạt) và bị đánh giá dưới kèo, dự báo ĐT Long An sẽ lấy lại hình ảnh của mình.

Tại miền Đông, TDC Bình Dương lận đận ở nhóm cuối bảng tiếp đối thủ khó chịu HV An Giang. Lần đối đầu gần đây, chủ nhà hạ gục đội khách hai bàn không gỡ. Trận này, TDC Bình Dương khuyết vị trí của Văn Linh. Ở miền Trung, Quảng Nam trận thứ hai sân nhà gặp đối thủ cứng cựa Hà Nội. Nếu thực hiện được việc chia điểm tương tự khi tiếp XSKT Cần Thơ vòng trước có thể xem là thành công của Quảng Nam.

Hành quân vào Cần Thơ, thầy trò Đinh Cao Nghĩa không đặt nặng chuyện lấy trọn 3 điểm nên một trận hòa sẽ là mục tiêu phấn đấu của Than Quảng Ninh.

Hai cặp đấu muộn Trẻ Hà Nội - Đồng Nai; Trẻ SHB Đà Nẵng - TP.HCM chiều mai (15-1), hai đội khách xếp tốp đầu đều có những toan tính cho mục tiêu kiếm điểm làm quà tết. Với riêng TP.HCM, các cầu thủ phải thắng để hy vọng nhà tài trợ mới đồng ý đặt bút ký vào hợp đồng.

MINH QUANG