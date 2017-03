Vòng 3 V-League: Khi Hà Nội T&T đá thật...

Công Vinh dẫn đầu giải vua phá lưới Công Vinh sớm ghi bàn cho chủ sân Vinh ở phút thứ 3 bằng một cú sút đẹp mắt nhưng 10 phút sau, Anh Đức đã đánh đầu gỡ 1-1 cho B. Bình Dương. Sức ép phải thắng sau ba trận thua (một ở Cúp Quốc gia) đã khiến cho đội khách khó giữ sự tỉnh táo. Học trò HLV Choi cần mẫn ăn miếng trả miếng vẫn rất khó khăn xuyên thủng hàng thủ SL Nghệ An. Họ lại trả giá từ một tình huống hớ hênh để Plaza xông vào sút bồi cận thành nâng tỉ số 2-1. Cuộc đuổi bắt gay cấn khi Huỳnh Kesley đá bóng kỹ thuật san bằng 2-2 ở phút 56. Tuy nhiên, Công Vinh lại lên tiếng từ pha sút phạt rất khó từ hơn 20 m chếch bên cánh trái đưa bóng vào góc gần làm bó tay thủ môn Đình Đức. Với cú đúp này, chân sút gốc Nghệ An vươn lên dẫn đầu danh sách dội bom với bốn bàn sau ba trận. Ngược lại B. Bình Dương chìm dưới đáy bảng sau ba vòng đấu trắng tay. Bảng xếp hạng: 1. SL Nghệ An (9 điểm); 2. SHB Đà Nẵng (7 điểm); 3. Thanh Hóa (7 điểm); 4. Hà Nội T&T (6 điểm); 5. XMXT Sài Gòn (4 điểm); 6. ĐT Long An (4 điểm); 7. V. Hải Phòng (3 điểm); 8. V. Ninh Bình (3 điểm); 9. HA Gia Lai (3 điểm); 10. Đồng Nai (3 điểm); 11. B. Bình Dương (0 điểm); 12. K. Kiên Giang (0 điểm).