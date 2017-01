Vòng 3 V-League: Tức nhau tiếng gáy

Chiều 18-1 diễn ra vòng 3 V-League với những cặp đấu không khoan nhượng. Đáng chú ý là trận derby giữa Sài Gòn và TP.HCM (HTV Thể thao trực tiếp 18 giờ) dù không nóng bỏng như thời của Cảng Sài Gòn - CA TP.HCM nhưng cũng thú vị bởi không ai muốn là người đến sau.

CLB TP.HCM mang thân phận tân binh V-League sau hai vòng đấu mới có 1 điểm lại rất nổi tiếng từ những việc ngoài sân cỏ. Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh lấy kinh nghiệm của thời cầu thủ đã cho sửa sang và nâng cấp cơ sở vật chất ráo riết.

Công Vinh chăm chút cho cầu thủ TP.HCM từ phòng thay đồ khang trang theo kiểu Bayern Munich đến cái toilet sạch sẽ cho khán giả, hoặc đá thua trên sân Than Quảng Ninh cũng có thưởng 200 triệu đồng.



Cầu thủ Sài Gòn có một mùa chơi V-League tỏ ra kinh nghiệm hơn TP.HCM.

Đội bóng TP.HCM chưa để lại nhiều dấu ấn về chuyên môn khi đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng, trái ngược hẳn với sự lặng lẽ của Sài Gòn có hai trận thắng vươn lên nhì bảng.



Sài Gòn có một mùa đá trên sân Thống Nhất sau khi chuyển cầu thủ từ Hà Nội vào cùng một khao khát sẽ chinh phục khán giả TP.HCM bằng lối chơi đẹp. Họ không rình rang như năm ngoái nhưng vẫn cứ tiến chậm mà chắc với mong muốn giới hâm mộ ngày càng yêu và thương đội bóng hơn.

Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai đội bóng cùng thành phố có chung mục đích hấp dẫn người yêu bóng đá về phía mình nên chắc chắn không ai muốn trắng tay. Hy vọng cả TP.HCM và Sài Gòn đều thể hiện một gương mặt sạch, đẹp và chung thủy, đừng như các đội bóng khác trước đây gắn tên Sài Gòn mà không vì bóng đá Sài Gòn.



Hà Nội có nhiều cầu thủ già dặn quyết không để mất điểm trước HA Gia Lai.

Trên sân Hàng Đẫy, chủ nhà Hà Nội tiếp đón HA Gia Lai (VPF trực tiếp 17 giờ 30) với một tư thế kèo trên, sau hai trận ra quân có một thắng, một hòa. Thầy trò Chu Đình Nghiêm thoải mái tâm lý hơn rất nhiều so với đội bóng phố núi toàn thua và nằm dưới đáy bảng.



Mọi sự chú ý đang đổ dồn về dàn cầu thủ trẻ của bầu Đức sắp sửa gánh vác sứ mệnh săn vàng SEA Games 29 nhưng ở V-League lại đá đâu thua đó. Sự kỳ vọng của giới hâm mộ vào lứa Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Đông Triều,… chưa mang lại cảm giác an tâm.

Ngược lại, bên phía Hà Nội có tiểu tướng 20 tuổi Quang Hải sau hai trận ghi ba bàn và chiễm chệ đứng đầu danh sách vua phá lưới. May mắn cho Quang Hải có chỗ dựa vững chắc từ lứa cầu thủ đàn anh đã thành danh và ngoại binh cứng cựa, khác với đồng nghiệp HA Gia Lai tự thân vận động.

Đây cũng là một cặp đấu sôi nổi ở vòng 3 V-League và rất khó cho HA Gia Lai bảo toàn nguyên vẹn mành lưới.

Các cặp đấu khác cũng vào chiều 18-1: Thanh Hóa - Long An (VTV6 trực tiếp 16 giờ), SL Nghệ An - Sanna Khánh Hòa (VPF trực tiếp 16 giờ 30), Cần Thơ - B. Bình Dương (BTV2 trực tiếp 17 giờ), Quảng Nam - SHB Đà Nẵng (VPF trực tiếp 17 giờ), Hải Phòng - Than Quảng Ninh (BĐTV trực tiếp 17 giờ).