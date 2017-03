Vòng 5 giải hạng nhất: “Láng giềng” xưng bá

Hành trình sân khách của thầy trò HLV Vũ Quang Bảo sẽ vô cùng hoàn hảo nếu chiều nay, đội bóng cao nguyên có điểm rời TP Biên Hòa. Sau màn thăng hoa đè bẹp Hà Nội 3-1 ngay trên đất khách. XSKT Lâm Đồng đang bay bổng với phong độ của “chân tiền” Suleiman. Cầu thủ người Nigeria mà trước đó đầu quân dưới trướng ông Bảo góp phần đưa Quân khu 4 thăng hạng năm 2008.

Vấn đề mà HLV Vũ Quang Bảo phải tính đến là bên kia chiến tuyến, thầy trò HLV Trần Bình Sự có thể bày ra phương án triệt một cầu thủ chân tiền.

Đồng Nai đang là đội bóng bất bại trên sân nhà. Những đối thủ từng bị Đồng Nai cho nếm trái đắng đều là đối thủ nặng ký như SQG Bình Định, ĐT Long An, do đó việc nghĩ đến 3 điểm ở Đồng Nai là điều cực kỳ nan giải đối với XSKT Lâm Đồng.

Đồng Nai rất muốn tìm chiến thắng trước Lâm Đồng để hy vọng lên ngôi đầu. Ảnh: XUÂN HUY

Với một chiến lược gia luôn biết toan tính đường dài như ông Bảo thì hòa đã là thành công khi đá trên sân khách với một đối thủ rất “xương” và mưu lược.

Nếu hai đối thủ trên cầu hòa, Quảng Nam cũng khó bảo toàn ngôi đầu do phải đến làm khách trên sân Than Quảng Ninh (hạng tám). Quảng Ninh luôn là nơi “đi dễ khó về” đối với mọi đội khách. Khi đó, cơ hội lên đầu là vô cùng lớn dành cho đội bóng phía nam ĐT Long An (hạng tư, hơn Than Quảng Ninh 2 điểm) làm khách tại TP.HCM (hạng chín). Trận này, chủ nhà vào thế khó do một số trụ cột mùa rồi ra đi trong khi đội bóng thì rơi vào cảnh khủng hoảng tài chính. Với việc chỉ “đá bóng bằng niềm tin”, các cầu thủ TP.HCM sẽ vô cùng sung sướng nếu tiếp khách mà có được 1 điểm.

Nhóm giữa bảng, Hùng Vương An Giang đón tiếp đội bóng láng giềng XSKT Cần Thơ (đồng hạng sáu); SQC Bình Định (hạng 10) gặp Trẻ BĐ Hà Nội (hạng 12) dự báo sẽ là những chiến thắng nghiêng về chủ nhà.

Dưới đáy bảng xếp hạng, TDC Bình Dương (hạng 13) khó chuyển vận khi phải làm khách tại Hà Nội (hạng năm). Với đội đã thua ba trận Fico Tây Ninh (hạng 14), việc đón đối thủ Trẻ SHB Đà Nẵng (hạng 10) sân nhà nhiều khả năng giúp thầy trò Phạm Anh Tuấn có được chiến thắng đầu tay.

Trận đấu muộn nhất vòng 5 (ngày 12-2), TDC Bình Dương (hạng 13) đá sân khách Hà Nội (hạng năm).

MINH QUANG