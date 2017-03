Vòng 5 giải hạng nhất: Thách thức cho HLV Nguyễn Văn Sỹ

Cũng cần biết sau khi nhường ghế lại cho trợ lý Nguyễn Văn Sỹ, ông Xương cũng đã chỉ ra điểm yếu chết người trên của đội bóng mà ông chưa thể khắc phục.

Với HLV Nguyễn Văn Sỹ, đây là trận khó và là thuốc thử nặng đô bởi Huda Huế là một đối thủ rất khó chịu dưới tay HLV Đoàn Phùng.

Cùng với đội đầu bảng Tây Ninh, Hòa Phát HN và Huda Huế đang là ba đội bóng bất bại. Bên cạnh đó, bậc thầy về huấn luyện và đọc thế trận HLV Đoàn Phùng cũng không dễ gì để chủ nhà lấy trọn ba điểm.

Với Vissai Ninh Bình vào thời điểm này, một kết quả hòa là thực tế mà đội bóng này cần phải biết chấp nhận.

Tại Quy Nhơn, chủ nhà Bình Định cũng không dễ dàng gì khi tiếp Than Quảng Ninh. Được liệt vào nhóm “ngáng đường” do không đặt mục tiêu thăng hạng nên Than Quảng Ninh sẽ gây không ít khó khăn cho chủ nhà, nhất là khi cả hai đang có cùng bảy điểm và đeo bám nhau rất quyết liệt. Trận này, HLV Dương Ngọc Hùng không có sự phục vụ của tiền vệ Thanh Phương do chịu án treo giò (ba thẻ vàng).

Cần Thơ sau cuộc thay tướng đã phải chạm trán đội đầu bảng Tây Ninh. Về tuổi đời lẫn tuổi nghề, HLV Võ Văn Hùng chưa thể sánh ngang với HLV Trường Giang của Tây Ninh nhưng cái chính là ông Hùng được sự ủng hộ của các cầu thủ Cần Thơ hơn ông Nhã nên sẽ không có chuyện đá “xụi” để hại thầy. Trận này, đội chủ nhà mất cây săn bàn William Santos vốn là cầu thủ ghi hai bàn duy nhất cho đội bóng Tây đô sau bốn vòng đấu.

Nhiều khả năng Cần Thơ cưa được điểm với đội bóng đang dẫn đầu giải.

Ngoài ba cuộc đối đầu nảy lửa trên, vòng năm còn chứng kiến ba cặp đấu: Hòa Phát HN tiếp Quảng Ngãi, Đồng Nai gặp Sài Gòn United, AĐ An Giang làm khách trên sân TPK Tiền Giang.

Do nhiệm vụ tại AFC Cup, trận đấu giữa NHS Quảng Nam tiếp Hà Nội ACB vòng này sẽ dời ngày tranh tài đến 1-4.