Vòng 5 giải vô địch quốc gia: Chủ nhà sướng...

Ban tổ chức sân Bình Dương đang phải đối diện với án phạt

Trận hòa 0-0 với SL Nghệ An của B. Bình Dương có sự cố khi để CĐV đội khách SL Nghệ An đốt pháo sáng trên khán đài. Đau nhất của chủ nhà trong trận này là có quả 11 m nhưng người cũ của SL Nghệ An về khoác áo B. Bình Dương là Heilo lại sút hỏng khiến đội chủ nhà mất cơ hội tìm 3 điểm trên sân nhà.

Pháo sáng đỏ rực trên khán đài sân Bình Dương có thể sẽ khiến ban tổ chức sân Bình Dương nhận án phạt sau vòng 5.